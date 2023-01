Magkasintahan, sinubok mag-vlog upang maghatid inspirasyon

Higit pa sa paghahatid ng saya, layon ng magkasintahan na sina TJ Nick Adelino at Emerald Stone na magbigay inspirasyon sa kanilang mga manonood sa pamamagitan ng mga laman ng kanilang vlog.





Dinala ng dalawang buwang magkasintahan ang kanilang relasyon sa susunod na lebel sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanilang pang-araw araw na buhay kabilang na ang kanilang mga di pagkakasundo.





Sinabi ni Mr Adelino tinawag na "Kikay at Kengkoy” ng kanyang ina ang kanilang vlog.





"We just started [our vlog]. When we were driving my mum to the airport she was the one who named us as Kikay and Kengkoy kasi kikay na kikay daw siya kaya Kikay, at kengkoy kasi makulit daw ako, so might as well claim it.”





Kikay at Kengkoy Source: Kikay at Kengkoy





Habang dumarami na ang mga vloggers ngayon, Sinabi ni Ms Stone na nakatuon ang kanilang vlog sa pagbabahagi ng mga aral ukol sa pagibig at buhay, at kanilang mga magkaibang persepsyon ukol sa iba’t-ibang paksa.





"What we wanted to do is to influence. When we talk about love and life, every person has his or her own views. [In the vlog] I ask him questions about a topic and he will share the male perspective while I share the female perspective.”





Ibinahagi din ni Ms Stone na totoo ang kanilang mga vlog at tulad ng mga karaniwang magkasintahan, makikita din ng kanilang mga manonood ang kanilang mga away at di pagkakasundo sa mga video.





"We argue in our vlogs so you can see the reality in it and you can see that in a relationship, its always about communication, respect and love, if you don't work as a team, it won't work.”





