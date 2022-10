Temperatura sa New South Wales, tumaas ng pangalawa at pang-apat na araw

Highlights Dumanas ng napaka-init na panahon ang Sydney at ilang bahagi ng hilagang New Ssouth Wales, sa pangalawa at pang-apat na araw noong nakaraang linggo, pagkatapos nasira ang rekord ng temperagtura sa gabi.

Ilang rehiyon sa New South Wales ang dumanas ng napaka-init na gabi, habang ang Sabado ay lumilipat sa Linggo.

Sinabi ni Agata Imielska ng Bureau of Metereology na ang temperatura noong linggo ay halos katulad ng Sabado na may isang pagkaka-ikba.

