Ang pinakamabuting paraan para palawakin ang negosyo ay franchising pa rin: RK

Highlights

*Mahigit sa 1600 na franchise company, kasama ang 300 banyaga, ang tumatakbo sa Pilipinas





* "Generally, any business under the sun can be franchised" pahayag ni RK, "and more than 50 percent of franchises are food-related businesses."





* Ang pinaka-mabuting paraan para palawakin ang negosyo ay sa pamamagitan ng franchise dahil sa mas mababang panganib dahil sa paggamit ng pera ng ibang tao (OPM)





* Sa Pilipinas, ang minimum na puhunan na P200,000 (o higit lamang sa $5,000) ay maaaring magpahintulot sa iyo na makapasok sa negosyo ng food cart.





* Franchising sa Pilipinas ay halos unregulated habang sa Australya humaharap ito sa maraming pang-batas na isyu dahil sa napakaraming regulasyon.





* Tip para sa isang franchisee: tiyakin na ang franchise ay lubhang na-dibelop, at kailangan na mayroong trademark ang franchise.