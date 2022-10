Mga kultural na hamon ng queer dating

Highlights Hamon sa mga same-sex relationship ang oras, compatibility at kultura

Pangunahing hadlang ang kultura sa mga relasyon ng LGBTQ

Hindi uso ang 'relationship label' sa ibang kultura

"Sa food for example, hindi ako sanay sa pagkain nila pero nag- aadjust naman ako. Yung food nila parang hanggang sa lalamunan lang. Bilang Pinoy gusto ko kumain ng rice at karne."





"Yung first kong gf na puti, pag nag-away kami, nakikipagbati nalang ako. Naiintindihan mo naman yang English pero pag todo na ang away, naglo-loading na yung utak ko."





Ilan lamang ito sa mga nakakatawang karanasan ni Kim Barcelo, isang lesbian, sa kanyang pakikipag-date sa ibang mga lahi.





