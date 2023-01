Ang anghel ng moda ay nakasuot ng Aguila

Available in other languages

Si Amirikia ay maaring nanaginip na maka-pagsuot ng Prada sa runway, subalit seryosong ginagawa niya ang maliliit na hakbang.





Si Amirikia ay nagsimulang maging gymnast noong siya at tatlong taon, at ginawa niya ito sa loob ng sampung taon, naging mananakbo sa track na kumatawan sa NSW, at naglaro ng volleyball, na kanyang tunay na hilig sa kanyang pag-amin, at kumatawan sa NSW sa loob ng limang taon.





Ngayon, ang dalawampung-taong gulang na Dela Amirikia ay nagsisikap na masubukan ang mas pambabaeng court -- ang court ng moda.





Source: Supplied by Amirikia





Isa siya sa mga kakaunting di-Pilipino-Australyanong modelo na magussuot ng koleksiyon ni John Herrera, na nakatanggap na ng pangdaigdigang gawad, sa kanyang Tuloy po Kayo Fashion Expo sa Sydney sa Sabado, unang araw ng Hunyo.





'I’m excited to be part of the Fashion Expos considering that I am not a Filipino”, pahayag niya.





Mula sa isang pamilyang Persian -- ayaw na stereo-typed ni Dela Amirikia bilang isang tipikal na “Muslim woman”.





Isang estudyante sa pamantasan, ang babaeng may matatag na paniniwala ay mahilig lumabas, aktibo at ambisyoso.





Inamin ni Dela na kaunti lamang ang alam niya sa kulutrang Pilipino, subalit para sa kanya, malugod niya itong tinatanggap bilang simula.





‘I know they are hospitable. I know they are culturally diverse,” At hinanahap pa niya ang marami sa Tuloy po Kayo fashion show.





Magsusuot si Amirikia ng isang damit na bahagi ng Aguila (eagle) collection -- isa sa tatlong set ng koleksiyon na ipapkita ni John Herrera. Ang dalawang iba pa ay Armada at Sueño.





Source: Supplied by Dela Amirikia





Lilipad nga kaya ng mataas si Amirikia sa kanyang damit Aguila?