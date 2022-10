Ang lunas na dala ng musika at mga kaibigan

By Claudette Centeno-Calixto, Dan Villanueva

Highlights Ayon sa ulat ng medical news today may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ang musika sa healing ng isang tao.

Ang mga kaganapan na tulad ng Barkada night at Jowa night ay tulay upang magtipon ang mga migranteng nangungulila sa mga kaibigan.

Aabot sa 280 million katao sa mundo ang dumaranas ng depresyon ayon sa ulat ng WHO.

Ang 'Love Down Under' ay podcast series ng SBS FIlipino na nagtatampok ng mga kwentong pagibig, relasyon at pamilya.'





