Mga hamon sa pagkuha ng sariling bahay sa Australia

Natupad ang pangarap ng mag-asawang taga-Sydney na sila Abbie Hutchinson at Simon D'Souza na magkakaroon ng matatawag na sariling bahay.





"Masarap ang pakiramdam na may sarili kang bahay. Pero bago namin nakuha ito sobra din ang pagtatrabaho, pag-iipon at sakripisyo na ginugol dito."





Subalit aminado ang mag-asawa, hindi naging magdali ang lahat para lang makuha ang kanilang pinangarap na sariling bahay kinakailangan nilang magmakaawa at manghiram ng pera sa kanilang pamilya.





"Nasa mid-30's na kami pero subsob kami sa trabaho. Pero naniniwala ako may magagawa ang gobyerno para hindi ganito kahirap makakuha ng bahay sa tulad namin. Swerte na kami may pamilya nagpahiram ng pera pero kung paano kung wala."





Base sa parliamentary report ni Jason Falinski ukol sa pabahay dito sa Australia dapat bigyan ng solusyon ng gobyerno ang lumalalang problema sa mataas na presyo ng bahay sa bansa.





At umaasa ito na ang isyung ito ang matutukan ngayong nalalapit na ang pederal na eleksyon.





"Ang Sydney at Melbourne sa ngayon ay nasa top 5 na lugar na may pinakamahal ng bahay sa buong mundo. At lahat ng mga nandito sa bansa gustong magkaroon ng sariling bahay."





Ayon naman sa pinuno ng CoreLogic Research Australia na si Eliza Owen, ito ang dahilan kung bakit nag-iba na ang takbo ng real estate ngayon sa bansa.





" Sa sistema meron tayo ngayon, mas dumarami ang mga residente hindi makakakuha ng sariling bahay. At malaking problema ito dahil hindi mararanasan ng mga tao ang komportable na pamumuhay hanggang sa pagtanda."





Ayon kay Australian Prime Minister Scott Morrison dahil sa tumataas na demand ng pabahay lalo na sa malalaking syudad ng bansa, aasahan ang mas marami pang itatayong bahay sa mga susunod na taon, para hindi magiging pahirapan ang paghahanap ng mauupahang bahay.





"Sigurado na maraming bahay ang itatayo sa lahat ng sulok ng bansa lalo na sa mga Sydney at Melbourne. "





Lumalabas din sa ulat ni Falinski dahil sa mas dumaraming tao sa mga syudad ng bansa.





Kaya umaasa ito na sana’y magtatayo ng abot-kayang mga bahay ang mga lokal at gobyerno ng estado pati na ang tinatawag na emergency housing kung saan maaring panasamantalang makasilong silang mga walang bahay o homeless.





At pahintulutang gamitin ng mga first time buyers ang kanilang superannuation assets bilang collateral sa kanilang paghiram ng pera sa bangko o home loans.





Inirekomenda din nito na alisin ang stamp duty at palitan ng broad-based land tax.





Ang stamp duty sa Australia ay ang ipinapataw na buwis ng estado o teritoryo na nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 poryento ng kabuuang halaga ng ari-arian na dapat bayaran ng bumibili , kaya nagiging mas mahal ang presyo nito.





Subalit ayon sa isang economist na si Saule Eslake, hindi ito makakatulong ng higit pa sa kinakailangan ng mga gustong makabili ng bahay.





" Sa aking pananaw bababa ang capital gains tax discount sa ari-arian at ibang investor at maapektuhan lang nito ang kompetisyon ng mga mamimili ng ari-arian at mga investor"





May mga nanawagan din na dapat bigyan ng pansin ng nasa gobyerno ang usaping pabahay sa bansa .





Kagaya ni Kate Colvin mula sa ‘Everybody’s Home’, na nagsabing magkakaroon ka man ng sariling bahay o magrenta ng bahay ang importante ang lahat ng mga residente dito sa bansa ay may karapatang magkaroon ng ligtas at komportableng matutuluyan bilang isang tao.





"Ang mahalaga talaga ay ang pagkakaroon ng bahay na matutuluyan kung saan ligtas at yan ang problema ngayon dahil kahit marentahan na hirap kang makahanap, at kung may bahay naman sobrang mahal.





Kaya panahon na talaga na kumilos na ang gobyerno sa isyung ito dahil hindi ito ang pinangarap ng bawat Australians, ang gusto ng lahat maging magaan at komportable ang buhay sa kanilang sariling tahanan."