'We live in a society where youth is very visible and lauded so what can happen is there can be less recognition of older people and their rights' Jenny Blakey, Seniors Rights Victoria





(Ang Seniors Rights Victoria ay nagbibigay ng impormasyon, suporta, payo at edukasyon upang maiwasan ang elder abuse at mapangalagaan ang karapatan, dignidad at kasarinlan ng mga nakakatandang mamamayan.)