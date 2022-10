Pangatlong pagkakataon sa pag-ibig matapos and dalawang divorce

Highlights Kinailangan ni G Venal na dumaan sa dalawang divorce bago nahanap ang kanyang dakilang pag-ibig

Naniniwala siya na 'life is learning from your mistakes'

Hindi naging madali ang kanyang mga relasyon, puno ito ng pagsubok

Sa episode na ito ng love down under, ibinahagi ni Christopher Venal na ang pagtatapos ng kanyang dalawang kasal ay naging daan upang kanyang mahanap ang totoong pag-ibig sa tulong na din ng isang dating app.





"You start dipping your toes into different avenues of meeting someone. I downloaded 3 dating apps and found her there."











