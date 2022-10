Mga palatandaan ng 'ghosting'

Tinalakay ng SBS Filipino love down under segment ang tungkol sa 'ghosting' na naging isang trending topic kamakailan sa Pilipinas.





Ang ghosting ay isang karaniwang problema sa isang relasyon at nangyayari ito kapag tumigil ang iyong ka-relasyon sa pagsagot ng iyong mga text o tawag nang walang paliwanag.





Highlights





Ang ghosting ay isang karaniwang problema sa mga magka-relasyon

Palatandaan ng ghosting ay ang pagtigil ng komunikasyon ng isang tao sa kanyang ka-relasyon

Marami sa mga naka-LDR ang nakakaranas ng ghosting







