Tiis-tagumpay na karanasan ng isang international student sa Australia

Highlights Naging masalimuot ang karanasan ni Alice sa kanyang pagtira sa kanyang kaanak

Pero gaano man kahirap, tiniis niya ang pangmamaliit at pang-aalipusta para sa kanyang pamilya

Nagpapasalamat pa rin siya at natulungan siya para maitagpos ang kanyang pag-aaral

Dahil sa pangarap, nakipagsapalaran ang noo'y 24 anyos pa lang na itatago natin sa pangalang si Alice, nang dumating dito sa Sydney, Australia taong 2017.





Mismong kaanak niya ang nagkumbinsi na mag-aral at magtrabaho sa kanyang negosyo dito sa Australia. Dahil gusto ding subukan ang buhay abroad tinanggap ng buo ang offer ng kaanak.





Pinatira siya sa bahay nito at dito na nagsimula ang kalbaryo ng international student na si Alice. Na kadalasa'y minamaliit sya at iniinsulto, pero tiniis nya ang lahat dahil gusto nyang ipakita na hindi sayang ang pagtulong ng kaanak na makarating dito sa Australia.





"Hirap makisama lahat napapansin lahat mali tapos lagi sinasabi diba naka tapos ka bakit di mo ma-intindihan , ate alam mo minsan na gets mo, natataranta ka lang dahil sa kanya," kwento nga nito.





Pero kahit umano magaspang ang ugali ng mismong kaanak, nagpasalamat sya dahil nakatipid sya sa gastos lalo na sa renta ng bahay.





"Talagang nakaka-save ka, kasi $200 yong pinapabigay niya sa akin buwan-buwan, malaking bagay yon," dagdag pa nito.





May mga sitwasyon ding kahit pagod galing sa ibang trabaho, pag-uwi sa bahay kailangang kumayod. Dahil nakakahiyang hindi kumilos sa kanilang bahay.





"Kahit pagod ka, gaya ko may sideline cleaning job ako, pag uwi ko mula sa 9 hours na cleaning job, mag-lilinis pa din ako sa bahay nila, day off ko lang pag may pasok ako," tugon ni Alice.





Naranasan din nyang sunod-sunuran lang sa gusto ng kaanak para lang di ito magalit. Kwento ni Alice, di niya makalimutang karanasan nang pag-initin sya ng pagkain sa microwave ng di pinagamit ng pot holder.





Dahil kailangan daw nitong maranasan ang init sa kamay para masanay para hindi handa na kung sakaling magtrabaho sa isang cafe shop.





Sabi ni Alice, maraming beses na siyang gustong umalis sa bahay ng kaanak pero naiisip nya ang pamilya sa Pilipinas. Ayaw niyang masira ang relasyon ng kanilang pamilya. Tinatanaw din nya na may utang na loob ito sa kaanak.





"Grateful ako sa kanya, sobra kasi wala ako sa Australia kung wala siya. Matagal din akong kinupkop ng kanyang mga magulang," sabi ni Alice.





Dahil sa patuloy na minaliit ang kanyang pagkatao, naging apektado ito.





"Sa dami ng pag-dodown sa akin nawala yung self confidence ko. Pero na forgive ko siya dahil alam ko na love naman niya ako, pero talagang sobra," umiiyak na kwento nito.





Napagtanto din ni Alice wala syang kalayaan kung magdesisyon kundi laging magiging sunud-sunuran. Sabi nya laging mali din ang nakikita sa kanya kahit nasa katwiran , ay sa tingin ng kaanak ay mali pa din ito.





Walong buwang tiniis ni Alice makitira sa kamag-anak, pero aminada itong marami syang natutunan sa buhay.





"Naging mas strong talaga yong loob nakaya kong umalis sa kanya para magstart sa sarili ko, " saad ni Alice.





At inamin ni Alice nang makaalis ito sa poder ng kaanak, nasabi niyang bumalik ang pagmamahal niya sa sarili.





"Sobrang gaan, feeling ko nakalaya ako, Noong nasa kanya ako parang hindi ko kilala ang sarili ko. Sobrang malungkot ako kasi kailangan kong makibagay," dagdag pa ni Alice.





Dahil sa kanyang karanasan sa mismong kaanak, may panawagan ito sa mga tulad nilang nakakaangat sa buhay, na gustong tumulong sa mga nangangailangang tulad nya.





"Intindihin nila kasi bago lang din wala ako halos alam. Lalo na sa kagaya kong probinsyana , di naman kami lumaki sa yaman , mahirap din kami kaya madami kaming di alam sana maging ma-pasensya sila at gabayan kami sa tama," paliwanag ni Alice.





At para naman sa mga estudyante na may tulad niyang karanasan.





"Tatagan nila ang loob nila tiyaga at tiis lang dahil yon yong way to success," mensahe ni Alice.





At kahit may masakit na karanasan si Alice sa kanyang kaanak, taos puso naman itong nagpasalamat.





"Thank you sa kanya kasi pinili niya akong makapunta dito, " sabi pa nito.





Naging masalimuot at masakit man ang napagdaanan ni Alice, masaya siya dahil natuto syang tumayo sa sariling mga paa. Ngayon meron na syang bagong buhay kapiling ang asawa dito sa Australia, at unti unti nilang binubuo ang munti nilang pamilya.





