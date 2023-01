Limang lugar sa Pilipinas na dapat mapuntahan ng isang mahilig sa adventure

Available in other languages

Available in other languages

Layuning higit pang tuklasin ang mga bahagi ng Asya, si Brendan ng B Adventures Travel Vlogs ay ilang beses nang bumiyahe sa ilan sa mga hindi masyadong kilalang lugar sa Pilipinas.





At kung kayo ay mahilig sa adventure tulad niya, narito ang ilan sa mga lugar na sa tingin niya ay dapat ninyong mapunatahan.





1. Coron, Palawan





Sa ibabaw o ilalim man ng tubig, ang Coron ay isang lugar na dapat puntahan kung mahilig ka sa pagsisid, snorkeling at kayaking.





Underwater in Coron, Palawan (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Kayaking in Coron, Palawan (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





2. Puerto Princesa, Palawan

Ang Puerto Princesa ay kilala para sa Puerto Princesa Underground River o Puerto Princesa Subterranean River National Park na opisyal na kinumpirma bilang isa sa New7Wonders of Nature noong ika-28 ng Enero, 2012.





Ngunit, higit pa ang maaaring makita sa Puerto Princesa, andy'an ang Honda Bay at iba pa tulad ng Dos Palmas Island at Cowrie Island kung saan hahanga ka sa iyong makikita, o matutong sa pag-sagwan o magpahinga at walang gawin.





Standing on Cowrie Island beach looking at surrounding islands (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Paddling at Dos Palmas Island Puerto Princesa (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Relaxing at Dos Palmas Island (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





3. Sagada, Mt. Province

Ang Sagada ay kilala para sa mga naka-sabit na nakabitin na mga ataul. Ngunit, bukod doon, kilala rin ito sa mga kuweba, mga talon, mga limestone na bundok, at kapaligiran sa burol. Mountainous province of Sagada (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Bagaman, hindi madaling puntahan ang Sagada at kakailangan mo ng matinding pasensiya sa mahabang biyahe sa paliku-liko at malubak na biyahe patungo doon. Iyon ay isang hindi malilimutan na paglalakbay. Maaari ding subukan ang sumakay sa ibabaw ng dyip tulad ng makikita sa larawan.





Riding atop a jeepney in Sagada (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Caving in Sagada (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Rock climbing in Sagada (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





4. Angeles City, Pampanga

Ang lungsod ng Angeles ay isang primera klaseng urbanisadong lungsod sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Ilang oras lamang ang layo sa labas ng Metro Manila, maraming kaginhawan ang mararanasan sa lungsod ngunit mas kakaunti ang tao kumpara sa Maynila. Bukod sa mga kasiyahan, madami ding maaaring gawin sa outdoor tulad ng shooting range sports o kaya'y magmaneho ng ATV/UTV o mag-trekking patungo sa kalapit na Mt Pinatubo.





Try drive the off-road vehicle - the ATV (all-terrain vehicle or the UTV (utility vehicle or utility task vehicle) (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Shooting range sports (B Adventures Travel Vlogs)





5. Dumaguete City and surrounding islands and Oslob, Cebu





Ang Dumaguete City ay itinuturing na bukasan at bintana sa mga kalapit na lungsod at bayan sa Negros Oriental at maging mga kalapit na isla tulad ng Cebu, Bohol, Siquijor, Dapitan at Zamboanga at iba pa.





Ang pagiging malapit nito sa mga naturang isla ang dahilan kung bakit maraming tao ang pumupunta sa lugar. Halimbawa, ang bayan ng Oslob sa Cebu, na kilala para sa butanding, ay ilang oras lamang ang layo kung sasakay ng ferry-ride.





May mga nakatago ding lugar mismo sa Dumaguete City. Maaaring umakyat ng bundok at magpalamig sa pagligo sa Casaroro Falls o lumanghap ng sariwang hangin pagdating sa Balinsasayao Twin Lakes Natural Park sa maliit na baybaying-bayan ng Sibulan. A cottage near Forest Camp Resort & Park on side of a mountain in Valencia, on the way to Casaroro falls (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs Casaroro Falls (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





Pulangbato Falls in Dumaguete (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs Oslob, Cebu (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs Try swim near a whale shark in Oslob, Cebu (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





6. At bilang dagdag, binanggit ni Brendan ng B Adventures Travel Vlogs ang Dapitan City sa Zamboanga del Norte bilang siyudad na makita sa Mindanao





Kaunti lamang ang layo sa Dumaguete City, ilang oras sa pagsakay ng ferry, ang makasaysayang lugar ng Dapitan City kung saan ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal ay ipinatapo ng mga Espanyol dahil sa kanyang mga gawaing rebolusyonaryo.





Ang Dapitan City ay kilala bilang "Shrine City" sa Pilipinas. Dito din makikita ang Gloria's Fantasyland, ang unang amusement park sa Mindanao. Gloria's Fantasyland in Dapitan (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs





At sa anumang paglalakbay sa Pilipinas, hindi maiiwasan ang katotohanan na maraming paligsahan ng pagandahan ang nagaganap sa buong bansa. Dahil sa katotohanan na ang bansa ay naging kolonisado ng iba't ibang mga bansa nang mahabang panahon noong nakaraan, ang kumbinasyon ng pinagmulan ng mga Pilipino ay ginagawang natatangi ang bawat isang Pilipino - at maganda sa kanilang maliit na paraan - na kinumpleto ng kanilang pagkamagiliw at paagiging palakaibigan.





Beauty pageant in Dapitan City (B Adventures Travel Vlogs) Source: B Adventures Travel Vlogs