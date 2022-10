Pag-unawa sa iba't ibang hadlang para sa mga nakaligtas mula sa karahasan sa pamilya

1 sa 6 na kababaihan at 1 sa 16 na kalalakihan sa Australia ay nakaranas ng pisikal o sekswal na pang-aabuso ng kasalukuyan o dating kapareha mula edad 15.

1 sa 4 na kababaihan at 1 sa 6 na lalaki, ay nakaranas ng emosyonal na pang-aabuso ayon pa Australian Institute of Health and Welfare.