Vision-impaired pair sue bank for discrimination on EFTPOS

Ayon kina Nadia Mattiazzo at Graeme Innes, ang Commbank's touchscreen Albert EFTPOS machine ay hindi nagki-cater o nagsisilbi sa mga bulag na gumagamit nito, na nilalabag ang Disability Discrimination Act.
Source: AAP
Published 22 March 2018 at 4:47pm
By Michelle Rimmer
Presented by Cybelle Diones
Source: SBS
Available in other languages
Isang pares ng may kapansanan sa paningin na mga Australyano ang naglunsad ng kaso ng diskriminasyon laban sa Commonwealth Bank. Larawan: Graeme Innes (AAP)
Published 22 March 2018 at 4:47pm
By Michelle Rimmer
Presented by Cybelle Diones
Source: SBS
Available in other languages
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