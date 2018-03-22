SBS sa Wikang Filipino

Vision-impaired pair sue bank for discrimination on EFTPOS

SBS sa Wikang Filipino

Former disability discrimination commissioner Graeme Innes

Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 22 March 2018 at 4:47pm
By Michelle Rimmer
Presented by Cybelle Diones
Source: SBS
Available in other languages

Isang pares ng may kapansanan sa paningin na mga Australyano ang naglunsad ng kaso ng diskriminasyon laban sa Commonwealth Bank. Larawan: Graeme Innes (AAP)

Published 22 March 2018 at 4:47pm
By Michelle Rimmer
Presented by Cybelle Diones
Source: SBS
Available in other languages
Ayon kina Nadia Mattiazzo at Graeme Innes, ang Commbank's touchscreen Albert EFTPOS machine ay hindi nagki-cater o nagsisilbi sa mga bulag na gumagamit nito, na nilalabag ang Disability Discrimination Act.

Share

Latest podcast episodes

manny huling paalam.jpg

'Huling Paalam' isa sa pinaka mahalagang obra ni Dr Jose P Rizal

Medicare and Centrelink signs in Melbourne.

Pagrepaso sa Medicare, hinihiling ng mga premier ng ilang estado ng Australia

The recent slowdown in migration and the COVID-induced glitch in fertility will lead to a lower-than-expected population of 4 per cent in a decade.

Mga balita ngayong ika-6 ng Enero

PBBM - CHINA PRES XI.jpg

Mga balita ngayong ika-5 ng Enero