Mayaman o hindi: Bakit kailangan gumawa ng will and testament o habilin?

Highlights Lumalabas sa pag-aaral ni Professor Steen sa Deaken University, malaking porsyent sa mga respondent ay nagsabing kung gumawa ng will and testament ay mamatay na. May nagsabi ng hindi kailangan ito dahil hindi mayaman at bata pa para gumawa ng habilin.

Hindi hawak ang tao ang kanyang buhay, lahat ng tao ay dadaan lang sa mundong ibabaw - ibig sabihin walang nakaka-alam kung kelan ka lilisan sa mundong ito, kaya dapat paghandaan. Isa sa dapat isa-alang alang ang paggawa ng habilin o will and testament. Pero lumalabas sa ginawang pag-aaral sa taong 2015, mga may edad na Australians at merong maraming ari-arian lang ang nagpaplano at gumagawa nito. Ayon kay Professor Adam Steen ng Deaken University na gumagawa ng isa pang pananaliksik taong 2017, lumalabas na kalahati ng kanyang naging respondent ay talagang walang will o habilin para sa mga mauulila.





" Hati ang mga tao kung pag-uusapan ang paggawa ng will and testament o mga habilin, kwento ni Professor Steen.





Sabi ni Dean Kalymnios maraming dahilan kung bakit hindi isinasapuso ang paggawa ng habilin o will and testament dahil mga ibang paniniwala at maling akala.





Depende sa batas ng estado o teritoryo, posible kapag mamatay at walang will and testament, magiging pahirapan sa naiwang pamilya ang pag-proseso sa mga naiwang ari-arian.

Ang paggawa ng will and testament ay makakatulong para maiwasan ang gulo sa pamilya at maiayos ang pangangalaga o custody ng mga batang maulila. Para naman sa mga gumawa na ng habilin o will and testament gamit ang Do- it-Youself online kit, pwede itong Ipa-check sa solicitor o Public Trustee para maging maayos ang lahat.







Paliwanag ni Professor Steen, kung mamatay ang isang tao at walang habilin na ginawa at maraming kayamanan, magiging pahirapan para sa pamilya ang pagkuha ng pag-aari ng namatay. Dahil ang kanyang kayamanan ay sasailalim sa proseso batay sa alituntunin ng isa teritoryo o estado. May posibilidad pa na makuha ng gobyerno ang mga pagmamay-ari ng namatay.





Kaya sabi ni Dean Kalymnios, ang pagkakaroon ng habilin o will and testament bago mamatay ang isang tao ay makakatulong sa pamilya para maiwasan ang pagdaan sa butas ng karayom, makuha lang ang dapat sanay kanila na bahagi sa kayamanan ng namayapang kaanak.





"Iniisip ng mga tao na malapit na silang mamatay, pero ang totoo talagang hindi mo alam ang oras, kaya dapat paghandaan. Isa pa sa maling paniniwala ay kung walang will and testament aangkinin ng gobyerno ang lahat ng ari-arian na maiwan ng namatay. Pero kung mamataysa ibang teritoryo o estado, magiging komplikado ang lahat dahil kung sino ang magmamana basi sa batas sa partikular na estad," sabi ni Dean Kalymnios.





Dagdag pa nito, iba-iba ang mga batas ng bawat estado at teritoryo ukol sa ganitong usapin, dahil dito babala ni Kalymnios, posibleng maka-apekto ito sa paghahati ng mga mamanahin ng mga naiwang pamilya. Sa pamamagitan din ng will and testament mas madaling ibigay ang pamana para sa partikular na myembro ng pamilya. Hindi lang din abogado ang pwedeng umalalay sa paggawa ng habilin, makakatulong din silang mga State Trustees. Ang kagandahan sa Public Trustees ay hindi mabubutas ang iyong bulsa sa mahal na singil dahil regulated ang bayad sa kanila. May mga exemptions din kapag pensioners at 60 pataas ang edad. Ayon kay Michael Spiegel isang Executive General Manager ng Trustee Services Division sa Victorian State Trustees. Importante ang paggawa ng will and testament, bago sumakabilang buhay o nasa legal na edad na ang isang tao, hindi lang para sa paghahati ng mga ari-arian, pero pinaka-importante sa lahat, para na din madeklara at makilala ng husto kung sino ang maiiwan o guardian sa minor na anak. Dagdag pa ni Spiegel, mahalaga gawin ang will o habilin para sa mga migrante dito na may mga anak na minor o mga anak na may edad dise otso pababa, na walang ibang kaanak dito sa Australia. Pinapaunawa din ni Dean Kalymnios na ang paggawa ng habilin o will ay makakatulong para maingatan ang pinaghirapan mga magulang para sa pamilya, upang harapin ang di pa tiyak na bukas.





"Kung ang taong namatay ay walang ginawang will and testament at magiging malabo ang lahat, ito ang pinagsisimulan ng gulo o hidwaan sa pamilya. Kaya para maiwasan ang ganitong sitwasyon dapat paghandaan, kapag nasa wastong edad na ang isang tao dapat itong gawin at ipagbigay alam sa pamilya para walang magiging problema kung darating ang panahon ng paglisan."