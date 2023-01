Ang mga kaganapan sa 31st Grand Philippine Fiesta Kultura

Ayon sa organiser na si Marivic Ayap-Flores ng PASC, Inc., “Our theme is in recognition of our ancestors – from both [Philippines and Australia]. They are the reasons for our rich culture.”





Kasamang makikisaya sina Iñigo Pascual at MC sa piyesta na gaganapin sa araw na ipagdiriwang din ng The Filipino Channel ang kanilang 25th na anibersaryo.





Maliban sa mga cultural programs, marami ring mga pagkain sa araw ng piyesta.





Makikita din ang booth ng Radyo SBS sa araw na ito.





May halagang $10 ang mga tiket. $5 ang tiket para sa mga matatanda. Libreng pumasok ang mga bata sampung taon pababa. May discount naman ang mga bibili ng tiket bago ang piyesta.





Magsisimula ang piyesta ng 10 ng umaga.