Anong aasahan ng mga international students sa pagbukas ng mga border sa Hulyo

HIGHLIGHTS Sa ilalim ng pilot program, makakabalik sa Australya ang 350 estudyante sa Canberra at 800 estudyante sa South Australia

Uunahing makabalik ang mga estudyante na patapos na sa kanilang pag-aaral tulad ng mga naka-enrol sa mga postgraduate courses, honours students at nasa pinal na taon ng kanilang undergraduate na kurso

Ang mga babalik na estudyante ay sasailalim sa dalawang linggong complusory quarantine sa mga hotel at ang gastos ay paghahatian ng unibersidad at gobyerno

Inanunsyo ni Prime Minister Scott Morrison na papahintulutang makabalik ang mga international students sa bansa sa ilalim ng isang ‘pilot basis’ simula Hulyo ngunit nilinaw din niya na ang mga estado na may restriksyon sa kani-kanilang border ay hindi papahintulutang sumali.























Sa isang papayam sa SBS Filipino , tinanggap ng education counsellor at director ng Finemarks education and migration services na si Ivan Monte ang anunsyo.





“I think it’s a good plan from the Australian government to address the loss of universities and colleges. Educating our international students is one of the biggest imports of Australia,” sabi niya.











