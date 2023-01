Ano nga ba ang tamang uri ng nutrisyon?

"It's all about balance. It's pretty much, all fresh produce is nutritious and it's nutritious food, but it's all about the processing, how we cook it, what ingredients, what we put in the food makes it not as healthy or a little bit healthier," ang pangunahing dapat tandaan tungkol sa tamang nutrisyon, ayon kay Abigail Villanueva, isang Accredited Practising Dietitian mula sa Nutrition Simplified.







Fresh fruits (Supplied by A. Villanueva) Source: Supplied by A. Villanueva







Dagdag niya, na ito ay tungkol lahat sa moderasyon, alamin ang pang-araw-araw na pagkain at alin ang pang-minsan lamang. ("It's all about moderation, knowing what everyday food and what are sometimes food.")







Isa pang dapat tandaan, ang bawat indibidwal ay may iba't ibang mga pangangailangan sa nutrisyon depende sa kanilang edad, kalusugan at mga gawain at mahalaga na humingi ng payo mula sa isang awtorisadong nutrisyonista o dietitian.



Abigail Villanueva, Accredited Practising Dietitian giving individual nutritional advice to one of her clients. (Supplied) Source: Supplied





