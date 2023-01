Saan mo ipupuhanan ang karagdagang $3000

Available in other languages

At sa totoo lamang, maraming dapat pag-pilian.





Suablit, kung ikaw ay may minimum na kitang P100,000 at nais mong maging "entrepreneur" ang pagbili ng isang franchise ang maaring piliin





Ang pagkakaroon ng prankisa ay patuloy na isa sa pinaka-mabilis na lumalagong sektor sa Pilipinas. Ang paglago ng populasyon, malaking kita, pagpili ng mga customer at karagdagang kaganapan sa ekonomiko, lalu na sa imprastruktura ang nakatulong sa paglago ng mga prangkisa sa Pilipinas. Nagpapatuloy ang demand, lalu na sa mga inobatibong produkto at serbisyo.





Sinabi ni Rudolf Kotik ng RK Franchise Consultancy, na kadadalaw lamang sa Sydney at Auckland para magbigay ng seminar sa franchising sa minimum na pamumuhunan, ang isa ay maaring mag-may-ari ng ilang negosyo sa pamamagitan ng prankisa.





“If you don’t have time to operate the business by yourself,” ni-rekomenda ni Kotik “you enter into a ‘co-ownership franchise’ deal where you as an investor become a co-owner of a franchise operated by the franchisor, not a franchisee as in an ordinary franchise agreement.”





Sinabi ni Kotik, may lumalagong tagumpay sa co-ownership franchise dahil ang mga may-ari ay hands-on sa araw -araw na operasyon ng negosyo. At karamihan sa kanila ay mga OFW na alam kung paano maghirap at mag-trabaho para sa kanilang salapi.





Binanggit ang isang prangkisa ng salon, sinabi ni Kotik, kugn ikaw ay mamumuhunan ng P100,000 ikaw ay maaaring isa sa labing limang nag-ma-may-ari.





Subalit, hindi pa rin ginagarantiyahan ni Kotik ang kaagarang tagumpay tual ng anumang negosyo.





At dito, nagbibigay siya ng mga tip para maiwasan ang iskamer.