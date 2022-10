WHO: Isa sa tatlong babae sa buong mundo, nakakaranas ng pisikal o sexual na pang-aabuso sa kanilang buhay

Highlights Mula noong taong 2000 hanggang 2018, tumaas ang bilang ng mga biktima, at pinalala pa ng pandemya

Australia, lumubo ang bilang ng mga biktima ng pang-aabuso, tawag ng saklolo tumaas ng 100,000 mula noong nakaraang taon

Mga magulang kailangan maging role model sa loob ng tahanan, para ipakita sa mga anak ang tunay na pagmamahal at respeto sa loob ng isang relasyon

Lumabas sa pag-aaral na isa sa apat na mg teenager na may karelasyon ay nakakaranas ng pang-aabuso bago pa man sumapit ang kanilang ika-labing syam na kaarawan. Pero ang katotohanan, mas marami pa ang biktima ng sexual abuse kaysa nitong lumabas na resulta, dahil karamihan sa mga biktima ay tikum ang bibig. Dahil ang kulturang kinagisnan.





Ayon sa author na si Claudia Garcia Moreno, kailangan bigyan ng pansin ng gobyerno ang kahirapan, na naging sanhi para mabilanggo ang isang babae sa isang mapang-abusong relasyon.





"I think these numbers are very shocking and really are, you know, sort of a wake-up call for governments to be doing much more to prevent this violence. And prevention entails action at many different levels and in many different sectors, it's not one intervention that is going to help to solve the problem. We need to address women's access to education and economic empowerment and access to paid employment".





"There is certainly cause for concern because a lot of the risk factors that we know are associated with increases in violence - financial stress, loss of livelihood, economic issues, additional stress with, you know, children at home, people having to live in confined spaces for long periods, et cetera - you know, these are all things that we know can contribute exacerbating an already existing violent situation. So, we do have concerns about this".





Dito sa Australia, lumobo ang bilang ng mga inaabuso.





Ayon kay Alison Howarth ang Clinical Engagement Manager ng CRISIS SUPPORT SERVICE 1800 RESPECT.





Ebidensya nito ang pagtaas ng karagdagang 100,000 na tawag para magpasaklolo mula noong nakaraang taon.





"So there was a massive increase and we do attribute a lot of that to COVID-19 and a lot of people were telling us they had experienced domestic violence for the first time and the way that people were contacting did change as well, so for example a lot more people would use webchat, as a form of being able to contact, while not being overheard and a lot more at night when their partner would be asleep".





Ayon sa DV Connect, maliban sa pagtaas ng bilang ng tawag na ang kanilang natatanggap, mas malubha din ang kanilang naitatalang karahasan ng dahil sa pandemya.





Sumang-ayon naman si Chief Executive Beck O'Connor sa WHO, na kailangang may economic support ang mga biktima para bigyan sila ng kapangyarihan, na iwanan ang mapang-abusong relasyon at tumayo sa kanilang sariling mga paa.





"There is an increased concern about sustainable and affordable housing options, and including access to jobs, meaning some women are actually forced to choose between homelessness and returning to their abuser."





Ayon kay Howarth, simple lang ang solusyon ng ganitong problema. kailangang ipakita ng mga magulang sa mga anak sa loob ng tahanan, ang tunay na pagmamahal at respeto sa bawat isa na syang kailangansa isang masayang relasyon.





"Children will always do what you do, not what you say, so if they are living with role models who are practising unhealthy relationship styles or using violence or a power imbalance in a relationship, that is what they will find comfortable because that is normal for them. No matter how much they get told that respect, consent and health relationships are important they will go back to what they have seen as normal in their gorwing up"





Kung ikaw o may kilalang biktima ng pang-aabusong sexual ,domestic o family violence, tumawag sa





1800 RESPECT O 1800737732 O SA LIFELINE 131114.