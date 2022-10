Ano ang tipid diskarte mo sa gitna ng taas-presyo ng gasolina at ilang bilihin?

Presented by TJ Correa

By TJ Corea, Rayane Tamer, Hannah Kwon

Highlights Sa tala ng Consumer Price Index, ang inflation rate ng Australia ay tumaas ng 3.5 percent sa nakaraang labindalawang buwan hanggang sa Disyembre ng 2021.

Pinakaapektado ang presyo ng petrol, grocery items, kape at international travel

Inaasahan ang tulong pinansyal at bawas sa buwis ng petrolyo sa nalalapit na Federal Budget.

Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gasolina at ilang bilihin, iba't ibang diskarte at pagtitipid ang ginagawa ng mag-asawang Sheryl at Ed Sarabosing mula Melbourne para na din sa kanilang apat na anak.





Ilan sa diskarte tips ni Sheryl ang pagbili ng half-price sa mga grocery at mag-stock.





May app at website din ang kanyang asawa kung saan matatagpuan ang pinakamurang presyo ng petrolyo.