Pangangalaga sa kalusugan ng buntis sa gitna ng pandemya

Highlights Karamihan sa mga buntis ay nakakranas ng pagkabalisa sa Gina ng mga lockdown

Mahalaga and pregnancy self-care ayon kay Dr Angelica Scott

Isa ang mga buntis sa mga bulnerableng grupo

Ayon kay Dr Angelica Logarta-Scott nakakadama ng mataas na antas ng pagkabalisa ang mga kababaihang buntis sa gitna ng lockdown.





“Most pregnant women are worried that they might contract the virus or their baby might get it.”





Ngunit aniya may mga paraan upang mapangalagaan ng mga buntis ang kanilang kalusugan sa gitna ng pandemya.





“Self-care is very important especially when they’re pregnant. It’s important they go for exercise, go for walk, maintain a healthy diet, and take their pregnancy vitamins regularly."











