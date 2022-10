Bakit nag-aalangang magbukas ang ilang restaurant ngayong patapos na ang lockdown sa Sydney

Highlights Higit 20,000 na restaurant owners ay nag-aalangang magbukas ng kanilang negosyo ngayong Oktubre 11

74 % ng Australian diners ay nangangakong susuportahan ipapaikita ang vaccine certificate kung kailangan sa lahat ng lugar

83 % ng mga Australian diners ay susunod sa mga Covid health protocols sa lahat ng lugar

“Kung ang 4 square meter restrictions andyan pa din takeaway lang muna kami. Ang 10 hanggang 12 customers dine-in lang, lugi pa din kami, hindi kaya ang gastos."





Hindi pa kayang makipagsabayan ng Pakistani restaurant owner na si Tasneem Abbas na nasa hilagang bahagi ng Sydney, kaya mananatili muna sila sa takeaway na serbisyo kahit pa magbubukas nang muli ang ibang negosyante sa Oktubre 11.





Ang kwarenta anyos na negosyante ay isa lang sa higit 20,000 restaurant owners na mananatili muna sa take-away ang serbisyo kahit na magtatatlong buwan na silang walang serbisyo na dine-in.





" Nung July pa kami walang dine-in gaya ng lahat ng restaurant, pickup takeaway lang ang serbisyo namin. Mahirap dahil kakasimula pa lang namin sa negosyo at ka-introduce pa ng food sa tao, " kwento ni Tasneem.





Taong 2017 nakarating dito sa Australia ang mag asawang Galing Rawalpindi sa Pakistan sila Tasneem at Abbas Zaki . Ayon sa kanila inaalagaan nila ang kanilang negosyo dahil katuparan Ito ng kanilang pangarap na maibahagi ang kanilang delicacy, gaya nga tradisyonal na chicken at beef barbecue.





"Pangarap talaga namin na magkaroon ng negosyo tungkol sa pagkain, at masaya kami sa restaurant na ito, " dagdag ng bagong negosyante.





Pero dahil sila magkakapamilya lang ang gumagawa at nagpapatakbo sa restorant hindi sila qualified sa Job Saver na tulong ng gobyerno.





Ayon sa mag asawa, mula $20,000 kada buwan na kita noong pwede pang tumanggap ng dine-in , ngayon na take away Lang ang kanilang serbisyo, $5000 na Lang ang kanilang kita, at masakit pa dito dahil kulang pa Ito sa renta at ibang gastusin kada buwan na $7500.





"Naku ang bait ng landlord namin at supportive. Binigyan nya kami ng almost 40% discount sa rent pero dahil 3 months ang lockdown, kaya nangutang kami sa mga kaibigan at kaanak, kaya thankful kami."





Aminado si Tasneem gusto pa nilang mas maging maluwag pa ang restriksyon, at nang dumami ang dumayo sa kanilang restaurant pero, sabi nito mukhang matatagalan pa ito.





" Maraming tao ang gustong magbakasyon dahil nga sa deprived lahat dahil sa lockdown. Baka sa simula mid-Novemeber bakasyon na sila, kaya alangan kaming magbukas ng dine-in."





Samantala, iba naman ang karanasan ng may ari ng Nigerian Restorant na Little Lagos na si Adetokunboh Adeniyi dahil punuan na ang bookings ng kanilang restorant, kaya busy ito sa paghahanda sa muling pagbubukas nito ngayong buwan ng Oktubre.





"Masaya kami sa suporta na pinakita ng aming mga kaibigan at pamilya pati mga customers kaya ito naghahanda kami sa pagbubukas ngayon," saad ni Adeniyi.





Ang Little Lagos ay sarado mula pa noong buwan ng Hulyo at inamin ni Adeniyi laking takot nito na baka Hindi na sila makabawi dahil sa pandemya.





"Sobrang takot ko nung maglockdown dahil baka itong sinimulan namin ay mawala na parang bula, kaya talagang kayod at dasal talaga na maging maayos na kahit papaano," dagdag pa nito.





Kampante naman ito na lahat ng kanyang mga customers ay susunod sa Covid-Safe rules. Bagay na sinang-ayunan ng isang ginawang pag aaral ng Fin tech Zeller.





Ayon sa Director of Growth Josh McNicol lumalabas, na sa isang libong respondent na Australian diners at sa Hospitality Report, halus silang lahat na customers ay nagsabing susunod sa mga panuntunan para ligtas sa virus sa loob ng mga restorant.





“74% ng Australian diners ay suportado ang lahat ng lugar, willing ipakita yong vaccine certificate kung kailangan at 83 % ang susunod sa restaurant COVID safety para sa sariling kaligtasan."





Itong pag-aaral na ito, ay nabigay ng pag-asa sa lahat ng mga may negosyong restorant gaya ni Adetokunboh Adeniyi.





Dagdag pa nito na kahit pa umano, nalugi na sya ng higit $100,000 nitong lockdown, determinado itong makabangon.





“Gusto na naming muling magbukas na para sa mga customers namin at gawin ng doble ang lahat ng aming makakaya para makabangong muli sa tulong nila, pati mga kaibigan at kaanak."