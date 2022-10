Carer’s Diaries

Ang Carer’s Diaries ay serye ng mga kwento ng mga caregiver sa Australia na walang sawang tumutulong at nangangalaga sa ibang tao. Sa seryeng ito, ibabahagi namin ang mga pagsubok, sakripisyo, at mga di-malilimutang karanasan ng mga carers at kung bakit nila piniling magpursigi sa kabila ng mga hirap na kanilang pinagdaanan.