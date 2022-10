Pasok sa Goal

podcast podcast

Hindi man kasing popular ng basketball ang larong soccer o football sa Pilipinas, nananatiling number one ang sport na ito dito sa Australia at buong mundo.Sa podcast na ito, ihahatid namin ang mahahalagang papel ng mga atleta, coaches, magulang at fans sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa laro. Dahil sa anumang sports, dapat kasali lahat. Ito ang Football For All.