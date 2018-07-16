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澳洲教育部决定增加专业理科老师 “体育老师也不喜欢教数学”！

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STEM teachers

Students enjoying STEM learning at a school holiday program Source: SBS

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Published 17 July 2018 at 8:31am, updated 17 July 2018 at 8:40am
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来自澳大利亚首席科学家的研究报告显示，长期以来，12年级报读科学、技术、工程和数学的学生数目一直呈下降趋势。 　

Published 17 July 2018 at 8:31am, updated 17 July 2018 at 8:40am
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联邦教育部最近在推进一项旨在让小学开始，也能配备资质较高的STEM老师的计划。
教育部长伯明翰说，STEM是强大的经济发动机。
但是反对党质疑联邦政府在大幅削减教育经费后，拿什么钱来为此买单。
联邦政府称，今年将增加175到186亿元教育经费。

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