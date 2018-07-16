SBS 普通话电台其他收听方式 澳洲教育部决定增加专业理科老师 “体育老师也不喜欢教数学”！Play04:23SBS 普通话电台其他收听方式 Students enjoying STEM learning at a school holiday program Source: SBS下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.04MB)Published 17 July 2018 at 8:31am, updated 17 July 2018 at 8:40amSource: SBSAvailable in other languages 来自澳大利亚首席科学家的研究报告显示，长期以来，12年级报读科学、技术、工程和数学的学生数目一直呈下降趋势。 Published 17 July 2018 at 8:31am, updated 17 July 2018 at 8:40amSource: SBSAvailable in other languages联邦教育部最近在推进一项旨在让小学开始，也能配备资质较高的STEM老师的计划。教育部长伯明翰说，STEM是强大的经济发动机。但是反对党质疑联邦政府在大幅削减教育经费后，拿什么钱来为此买单。联邦政府称，今年将增加175到186亿元教育经费。READ MORE"我的音乐是youtube老师教的"有些澳洲人的数学可能真的不是数学老师教的 分享Latest podcast episodes【萌宠乐园】狗狗也要涂防晒？防中暑？夏日海滩遛狗你要知道这些事SBS早新闻（2023年1月7日）SBS晚新闻（2023年1月6日）【国际新闻】世卫WHO质疑中国新冠数据