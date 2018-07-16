澳洲教育部决定增加专业理科老师 “体育老师也不喜欢教数学”！

联邦教育部最近在推进一项旨在让小学开始，也能配备资质较高的STEM老师的计划。



教育部长伯明翰说，STEM是强大的经济发动机。



但是反对党质疑联邦政府在大幅削减教育经费后，拿什么钱来为此买单。



联邦政府称，今年将增加175到186亿元教育经费。





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