Ep 119: Special Créateur de Bandes Dessinées 16/09/2022 #SBSEasyFrench

Nous continuons donc cette semaine notre découverte des grands auteurs de la bande dessinée francophone, et partons cette fois-ci en Belgique où est né en mai 1954 le dessinateur Philippe Geluck. Une naissance pas comme les autres et qui rend Geluck célèbre dès ses premiers jours puisque sa mère, Lucile, est la première femme du royaume de Belgique à pratiquer la methode de l'accouchement sans douleur. Ce qui fera dire bien plus tard à son fils qu'il "a toujours détesté faire souffrir les femmes".





Philippe Geluck grandit dans un milieu artistique: un papa dessinateur de presse, une maman chanteuse soprano, et aussi un frère plus âgé graphiste et sculpteur. C'est donc presque sans surprise qu'il se fait repérer à son tour grâce au journal mural que tenaient son frère et lui dans les toilettes de la maison. L’un des employés de la maison tombe un jour sur les dessins du jeune Geluck et décide de les montrer au rédacteur en chef du journal L’œuf : Bob De Groot. Ses dessins sont ainsi publiés pour la première fois en 1971.



Philippe Geluck a d'autres ambitions et se tourne d'abord vers une carrière d'acteur, notamment sur scène au théâtre. C'est pourtant son personnage de bande dessinée Le Chat , publié à partir de 1983 dans le quotidien belge francophone Le Soir , qui le rendra définitivement célèbre et lui ouvrira même les portes des plateaux de radio et de télévision comme chroniqueur.



Mais attardons-nous un peu sur cet étonnant Chat . Qui est-il? Et d'où vient-il? Bien avant son succès médiatique, le chat prend vie pour la première fois sur les cartons de remerciement de mariage de Philippe Geluck, et de sa femme Dany. Et c'est également sous la forme d'un chaton, venu rejoindre sur le faire-part le portrait du "chat et de sa femme", que les Geluck annoncent la naissance de leur premier enfant en janvier 1983. Le 22 Mars 1983, le Chat paraît ensuite pour la première fois dans les colonnes du journal Le Soir et en devient très vite la mascotte. Geluck fait dire à son personnage que "son métier consiste à faire des gags à propos des grands problèmes du monde pour amuser ses concitoyens". Ce chat gris, au gros nez et aux oreilles pointues, vêtu comme un homme et au comportement très humain aussi, est un fait un anti-héros. Véritable alter-ego de Geluck, il permet souvent à son auteur de faire passer ses idées politiques, ses points de vue sur la société grâce aux nombreux monologues du Chat.