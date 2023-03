Ep 143 : (Rediff) Special Créateur de Bandes Dessinées 17/03/2023 #SBSEasyFrench

Si vous êtes amateur de Bandes Dessinées françaises, vous connaissez sans doute Astérix, ce petit personnage haut comme 3 pommes mais fort comme un roc qui vit, en compagnie d'Obélix et de son chien Idéfix, des aventures trépidantes dans la Gaule antique.





Mais connaissez-vous également son créateur, René Goscinny ? Son histoire personnelle est tout aussi passionnante. Né à Paris en 1926 de parents polonais et ukrainien, Goscinny a principalement grandi en Argentine avant de retrouver la France en 1945 pour y faire son service militaire, puis de la quitter encore pour les Etats-Unis ou il rencontrera apres des debuts difficiles de nombreux dessinateurs et auteurs humoristes.





Mais c'est à Bruxelles qu'il fera en 1951 la connaissance d'Albert Uderzo, avec qui il crée quelques années plus tard le magazine Pilote, un hebdomadaire à destination de la jeunesse, dans lequel figurent les premières aventures d'Astérix le Gaulois... et au succès immédiat!





Mais pourquoi choisir de raconter l'histoire de la Gaule a travers ces drôles de personnages dont tous les noms se terminent en -ix (Astérix, Obélix, Idéfix, Assurancetourix, Abraracourcix etc.)? Amoureux de la France, Goscinny et Uderzo ont tous deux grandi hors de ses frontières et veulent ressusciter l'Histoire, le mythe national.







Alternant vérité et fantaisie, réel et imaginaire, tous les albums d'Astérix reposent sur des faits historiques extrêmement bien documentés mêlés à des anecdotes sur la société actuelle. Comment vivaient les Gaulois et les Romains dans leur village en 52 avant J.C.? De quoi étaient-ils vêtus? Portaient-ils la moustache? Quels étaient leurs dieux? Comment combattaient-ils? Voilà autant de questions qui trouvent à travers les ouvrages des réponses précises. Et puis s'y mélangent des références aux faits de société, à la politique, aux traditions de différentes régions de France et du monde, et surtout, surtout, l'irrésistible talent de Goscinny pour donner vie à des créatures aux caractères bien trempés. On retrouve ainsi tour à tour le grincheux, le rêveur, l'amoureux, le coquet, l'extraverti, le timide, le bagarreur, le capricieux, le gourmand...







Et finalement c'est peut-être là le secret de la fameuse potion magique des Gaulois, cet élixir dans lequel ils puisent une force extraordinaire avant chaque combat, et qui permet aux héros de cette bande dessinée de rester si populaires et de survivre à la disparition de leurs créateurs: une bonne dose d'humour, saupoudrée d'un esprit résolument contemporain, et doublée d'une grande tendresse qui permet aux lecteurs de se retrouver parfois aux travers des différents personnages. Replonger aussi dans l'innocence propre à l'enfance, en même temps que dans la marmite!