Ep 27: Le Mot De La Semaine 28/09/2022 #SBSEasyFrench

By Thomas Mercier

C'est Cyber Christophe! Optus, rançon, redemption... vous l'aurez compris nous revenons aujourd'hui sur la cyber-attaque qui a frappé l'opérateur de telecommunications australien.





Mais intéressons-nous tout d'abord à l'étymologie du préfixe Cyber. Si le cyber-espace et les cyber-cafés ont fait leur entrée dans la langue française dès les années 90, les termes cyber-sécurité, cybercrime, cyber-attaque ou encore cyber-harcèlement sont quant à eux beaucoup plus récents. A l'origine une racine commune grecque, "kubernân" qui signifie gouvernail, gouverner, piloter. A partir de cette même racine, la Cybernétique nait en 1834 pour désigner la science du gouvernement, l'étude des moyens de gouverner. Au milieu du 20ème siècle, le sens du mot Cybernétique évolue sous l'influence du mathématicien du MIT Norbert Wiener pour passer de l'ensemble des théories liées au contrôle des êtres vivants, aux mécanismes de contrôle et de régulation des machines. De la gouvernance des hommes à celle de l'électronique, il n'y a qu'un pas... qui nous conduit naturellement à l'usage actuel de "Cyber".





Venons-en maintenant aux termes "rançon" et "redemption", également au coeur de notre actualité. La presse nous révélait en effet que les pirates à l'origine de la fuite des données Optus auraient ensuite présenté leurs excuses et retiré leur menace de rançon. Saviez-vous que "rançon" et "rédemption" proviennent d'une même famille étymologique, du verbe latin "emere", "prendre". "Rédemption" (ou "redimere" en latin) signifie ainsi se saisir de quelque chose, racheter, délivrer, d'où le mot "redemptio", "rachat", qui petit à petit, s'est déformé pour aboutir au 14ème siècle à notre mot «rançon». Ce même mot a d'ailleurs transité vers l'anglais sous la forme "ransom".





Rachat des hommes, ou rachat des données, tout est décidément connecté sur la toile :)





