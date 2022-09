Ep 120: Special Créateur de Bandes Dessinées 23/09/2022 #SBSEasyFrench

Nous nous retrouvons cette semaine pour un dernier épisode de notre série spéciale consacrée aux auteurs et illustrateurs de bandes dessinées francophones. Après avoir exploré la semaine dernière l'univers de Geluck et de son célèbre personnage, Le Chat, nous partons cette semaine à la rencontre d'un autre artiste belge: Peyo! Ses personnages à lui ressemblent a des lutins, petits et bleus. Et ils parlent un drôle de langage. Vous les avez peut-être reconnus: il s'agit des schtroumpfs.





Mais parlons tout d'abord un peu de leur créateur. De son vrai nom Pierre Culliford, Peyo est né en 1928 près de Bruxelles dans une famille bourgeoise aisée, mais tout comme René Goscinny - l'auteur d'Astérix - il perd son père alors qu'il est encore enfant et quitte donc très tôt l'école pour trouver un travail. Il effectue d'abord des petits travaux dans le cinéma, puis commence une carrière dans la publicité.



Pierre devient progressivement Peyo à partir des années 50. Il doit son surnom a un petit cousin qui n'arrivant pas à prononcer les r l'appelait donc Peyo, au lieu de Pierrot. Tout comme Geluck, c'est le journal Le Soir qui lui ouvrira les portes du succès en publiant ses premières planches. Peyo rejoint ensuite l'équipe du journal hebdomadaire Spirou pour lequel il crée les histoires de Johan et Pirlouit, a partir desquelles naîtront les schtroumpfs.



Pourquoi ce nom si étrange, et ce langage propre à l'univers de cette B.D.? Il semblerait que lors d'un repas avec son ami André Franquin, Peyo ne retrouvant pas le mot pour demander la salière lui ait demandé de lui passer le "schtroumpf". Quant à leur couleur, le bleu, c'est Nine la femme de Peyo qui en a eu l'idee pour les coloriser.



Leurs histoires, leurs aventures, vous les connaissez sans doute. Les Schtroumpfs, tous des hommes à l'exception de la Schtroumpfette, vivent dans un village dirigé par le Grand Schtroumpf, le seul à porter un chapeau rouge. Ils font régulièrement face au méchant sorcier Gargamel et à son chat Azraël. Certains y ont trouvé des ressemblances avec les régimes communistes et les idéaux égalitaires.