La date de la fête de l'Australie du 26 janvier reste douloureuse pour de nombreux Aborigènes

Partout à travers le pays, le 26 janvier est un jour férié qui sera pour de nombreuses communautés un moment convivial autour d' un barbecue et profiter de ce jour de congé et de la fin des vacances d'été. C'est aussi le jour où des centaines de citoyens australiens seront récompensés par des honneurs nationaux et pour leur service rendu au sein de la communauté.





Mais pour de nombreux membres des communautés Aborigènes, la journée prend une autre tonalité. C'est un jour de deuil et de réflexion, car elle marque le début d'une invasion coloniale par les Britanniques entraînant la guerre, le génocide, le racisme et d'autres atrocités contre les peuples des Premières Nations pour générations.



De plus, des milliers de communautés issues de l'immigration récente et actuelle célébreront l'obtention de la citoyenneté en Australie.





Alors, ce jour qui marque l'arrivée de la première flotte, devrait-il être le même jour où des personnes issues de milieux multiculturels célèbrent l'unité sous le drapeau australien ? C'est une question à laquelle les communautés multiculturelles font face.



'Nous devrions cultiver un sentiment d'appartenance'

Selon le recensement de 2021, plus de sept millions de personnes, soit 29,3 % de la population australienne, à l'exception celles dont le lieu de naissance n'est pas indiqué, sont nées à l'étranger.





Assefa Bekele, de la communauté éthiopienne de Sydney, a travaillé avec la communauté autochtone et s'intéresse à l'histoire des peuples Aborigènes.





Selon Assefa, il est très important de cultiver un sentiment d'appartenance à une communauté ou à une nation.





“Il doit y avoir un sentiment d'appartenance pour chaque individu, chaque citoyen et en particulier ceux qui sont venus d'outre-mer et les Australiens autochtones qui ont vécu ici pendant plus de 60 000 ans," d'après Mr Bekele.





"Et vous savez, il vaut mieux partager l'histoire, la culture et tout et vraiment développer le sentiment d'appartenance et de convivialité.





“Je n'ai aucun problème à changer la date, pas du tout. L'Australie progresse et les temps changent et les gens doivent changer aussi.



L'Australie est un pays multiculturel et chaque partie de la culture australienne doit être respectée. Asefa Bekele

"En fin de compte, nous avons tous besoin de paix, d'harmonie et d'unité."



'Mauvais jour pour une fête'

Butchulla et Gubbi Gubbi, Gavin Somers, est un auteur-compositeur-interprète. Il reconnaît l'importance d'avoir une journée pour célébrer l'Australie et d'être australien, mais il ajoute que la date actuelle n'est pas le bon jour pour une célébration.





“Nous devons avoir une date que nous pouvons célébrer fièrement, aux côtés de nos alliés, qui sont d'autres groupes multiculturels qui vivent ici aussi", a déclaré M. Somers.





"Il est important que nous nous réunissions et que nous célébrions cette journée à une date à laquelle nous pouvons tous nous identifier.”



L'Australia Day pose questions

Ngarrindjeri and Karuna man and CEO of KWY, une organisation aborigène à but non lucratif gérée par la communauté, Craig Rigney, affirme que l'Australia Day continue de poser des questions qui dérangent.



On Australia Day, we should take a moment to ask ourselves: 'How do we see each other?' Craig Rigney

"Nous voyons-nous dans une image avec un avenir partagé ?" Mr Rigney.





"Je pense que cela déterminera nos destins, nos futurs, comment nous nous traitons et comment nous nous traitons les uns les autres."



Cr Angelica Panopoulos Credit: Angelica Panopoulos Dans certains États, les conseils locaux ont repoussé la délivrance de la citoyenneté et la tenue d'événements le 26 janvier, notamment le conseil municipal de Merri-Bek, dans le nord de Melbourne, situé sur les terres du peuple Wurundjeri Woi-Wurrung de la nation Kulin.



La Mairesse, Angelica Panopoulos, déclare que la date - le 26 janvier - est étroitement liée au début de siècles de lutte pour les peuples des Premières Nations.



Elle ajoute “C'est le jour (en 1788) que le capitaine Arthur Philip (et la première flotte) est venu en Australie et que la dépossession et le génocide ont commencé,".





“Le fait est que nous avons encore d'énormes problèmes avec les traumatismes intergénérationnels, le racisme systémique et le système de justice pénale qui en sont l'héritage (la colonisation).





"Et c'est pourquoi il est très important que nous écoutions lorsque les membres des Premières Nations nous disent que le 26 janvier n'est pas un jour à célébrer."



Mr Rigney says it's time Australia listened and learned from those uncomfortable with the current date of Australia Day. M. Rigney a fait écho à ce point de vue en déclarant : « Nous avons une opportunité d'apprendre, d'enseigner et d'écouter en tant que communauté et en tant que nation."





"En tant que membre de cette communauté, (et) en tant que membre de cette nation, je crois que nous apprendrons à nous reconnaître, à nous aimer avec respect les uns les autres et ce pays que nous appelons l'Australie."





Cependant, il a déclaré que la question de savoir quel jour les Australiens devraient célébrer continue d'induire en erreur et de diviser les gens.