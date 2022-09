Voici ce que nous savons pour le moment sur le COVID, la grossesse et les vaccins

Highlights Les femmes enceintes peuvent prendre un vaccin COVID-19 à tout moment pendant la grossesse

Les anticorps créés par la vaccination peuvent traverser le placenta et profiter aux bébés au cours de leurs premiers mois

Selon une étude coréenne, le taux de fausse couche était plus élevé chez les femmes enceintes atteintes de COVID-19

Annabel, employée du secteur public basée à Canberra, doit accoucher ce mois-ci.





Annabel est excitée, mais était inquiète de contracter le COVID-19 et de l’impact sur son bébé tout au long de sa grossesse.





Elle a suivi toutes les mesures de sécurité COVID et a reçu les trois doses recommandées afin d’éviter d'attraper le virus.





Mais les effets secondaires du vaccin l'a également inquiétée.





"Je suis également préoccupée par les effets secondaires inconnus des vaccins COVID-19", a déclaré Annabel à SBS.





Le ministère australien de la Santé et des Soins aux personnes âgées affirme que les vaccins sont sûrs et qu'ils n'augmentent pas les risques de complications de la grossesse telles que l'accouchement prématuré, la mortinaissance et les handicaps congénitaux.





Les femmes enceintes testées positives au COVID-19 ont un risque plus élevé d’avoir des complications

"La meilleure façon de réduire ce risque est de rester à jour avec vos vaccinations COVID-19", a-t-il déclaré.





Que montrent les dernières études ?







Une étude canadienne publiée dans le BMJ le mois dernier a confirmé que les vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) ne sont associés à aucun risque accru de naissance prématurée globale ou de mortinatalité.





L'étude était basée sur 85 162 naissances en Ontario entre le 1er mai et le 31 décembre 2021.





Une autre étude canadienne et évaluée par des pairs publiée dans The Lancet le 11 août a montré que les femmes vaccinées enceintes avaient moins de risques d'un événement de santé important (qui nécessite une visite aux urgences ou une hospitalisation) que les femmes vaccinées non enceintes.





Une étude israélienne publiée eau mois de juillet a mis en lumière le fait que les femmes enceintes qui ont contracté un coronavirus au cours du troisième trimestre, en particulier après 34 semaines de gestation, avaient un risque plus élevé d'accouchement prématuré à cause d'une infection au COVID.





Une étude coréenne a révélé que le taux de fausses couches était plus élevé chez les femmes enceintes atteintes de COVID-19 que chez celles sans COVID-19.





Quels sont les derniers conseils sur les vaccins pour les femmes enceintes ?

Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 à tout moment de la grossesse.





Le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées affirme que le risque de maladie grave diminue avec le nombre de doses de vaccin.





"De nouvelles études ont montré que les femmes enceintes qui ont reçu trois doses de vaccin ont de faibles taux de COVID-19 sévère avec la souche Omicron", a-t-il déclaré.





Le Groupe consultatif technique australien sur la vaccination (ATAGI) recommande trois doses pour les femmes enceintes.





Une quatrième dose est recommandée pour les femmes enceintes âgées de 16 ans et plus présentant des risques supplémentaires pour la santé.





Les femmes enceintes âgées de 30 ans et plus peuvent recevoir une quatrième dose. Cependant, ils sont encouragés à consulter d'abord leur médecin au sujet de leurs besoins de santé et des avantages de la dose.



Comment faire face à la désinformation ?

L'obstétricien et gynécologue basé à Melbourne, le Dr Nisha Khot, conseille aux résidents d'éviter de rechercher des informations sur Google.





"Il existe de nombreuses informations erronées sur les vaccinations sur Internet. Alors, allez directement sur le site Web du ministère de la Santé pour obtenir des informations authentiques", explique le Dr Khot.





Le Dr Khot a été choqué d'entendre certaines informations erronées que ses patients lui ont partagées. Par exemple, certains patients ont mentionné que la vaccination affecte la fertilité des mères et de leurs bébés à naître.





"Parlez toujours à votre médecin généraliste ou à un professionnel de santé pour obtenir des informations factuelles", ajoute le Dr Khot.







Talk to you doctor, any concerns you have over COVID vaccination Credit: LumiNola/Getty Images Le Dr Khot encourage les femmes enceintes à recevoir leur troisième dose.





"Bien que toutes les femmes enceintes bénéficieront de la quatrième dose, à l'heure actuelle, les femmes enceintes qui présentent des facteurs de risque supplémentaires tels que le diabète et d'autres conditions médicales sont ciblées", explique-t-elle.





Le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées dit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les quatrièmes doses pendant la grossesse, mais il n'y a pas de problèmes de sécurité spécifiques.





Comme pour tout vaccin, la vaccination contre le COVID-19 a des effets secondaires. Ceux-ci sont généralement légers et temporaires. Les femmes enceintes ont des effets secondaires similaires à ceux des femmes non enceintes après la vaccination.

Avantages des vaccins COVID-19 pour l’embryon et le foetus

Le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées affirme que la recherche montre que les anticorps créés pendant la grossesse après avoir reçu un vaccin COVID-19 peuvent traverser le placenta.





"Cela s'est produit chez des femmes qui ont reçu leur première dose au début de la grossesse et qui ont été complètement vaccinées avant la naissance de leur bébé", indique le rapport.





"Ces anticorps peuvent protéger le bébé contre le COVID-19 pendant les premiers mois de sa vie."