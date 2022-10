C'est arrivé un 8 octobre : en 2018, le Giec recommande de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C

Presented by Thomas Mercier

By Léo Roussel

Nous sommes le 8 octobre et comme chaque samedi, c’est l’heure de notre rétrospective.





Aujourd’hui nous allons revenir en 2018. Il y a 4 ans, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publiait, le 8 octobre, un rapport spécial sur les conséquences du réchauffement climatique. Un travail commandé par la COP21 en 2015, pour établir l’importance de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C.