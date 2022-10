Jalwa Dance Company déroule une série de représentations spectaculaires pour Diwali 2022

By Bertrand Tungandame

Jalwa Dance Company est une troupe de spectacles basée à Melbourne qui se spécialise dans les danses orientales y compris les styles Bollywood et Bhangra très populaires dans le sous-continent Indien.





Babushka Ferenczi, fondatrice et directrice de Jalwa, souligne qu’à l’occasion du festival de Diwali de cette année, sa troupe se produira dans différents quartiers de Melbourne et de ses environs notamment Geelong, Werribee, Point Cook et Craigieburn.



Jalwa Dance Company En Inde, le festival de Diwali célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de la connaissance sur l'ignorance. À cette occasion, les Hindous festoient avec force et éclat.





Babushka se dit particulièrement ravie de pouvoir présenter ses spectacles devant son public après une absence due à la pandémie.