COVID-19 Update: COVID-19 dritthäufigste Todesursache in 2022

In allen australischen Bundesstaaten und Territorien ist die Zahl der COVID-19 Neuerkrankungen, der Krankenhausaufenthalte und der Einweisungen in die Intensivstation seit einiger Zeit rückläufig.





Einige Regionen melden mittlerweile die niedrigsten COVID-19-Zahlen seit April diesen Jahres.





Australien meldete bis zum 8. August insgesamt fast 10 Millionen COVID-19-Fälle und 12.355 Todesfälle. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums liegt das Durchschnittsalter aller Fälle bei 31 Jahren. Das Durchschnittsalter der Todesfälle liegt bei 83 Jahren.





Eine neue Studie zeigt, dass COVID-19 die dritthäufigste Todesursache im Jahr 2022 war. Es forderte mehr Menschenleben als Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenkrebs.



Erkrankung schützt nicht vor Wiederansteckung

Das Australian Department of Health and Aged Care weist darauf hin, dass eine frühere Covid-19 Erkrankung nicht vor Wiederansteckung schützt. Die derzeit dominante Omikron-Subvariante BA.5 hat eine kurze Wiederansteckungsperiode. Außerdem weist sie eine bessere Resistenz gegen die gängigen Impfstoffe auf.





Dennoch ist BA.5 nicht schwerer im Verlauf als vorige Varianten. Und nach wie vor gilt: Eine vollständige Impfung und die bereits bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken in Innenräumen und das Halten von Sicherheitsabstand bieten den besten Schutz.





Als vollständig geimpft gelten im Moment alle, die einen Booster erhalten haben. Menschen über 50 sollen zwei Auffrischungsimpfungen haben.





Die australische ständige Impfkommission (ATAGI) empfiehlt keine Booster-Impfung für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren ohne Vorerkrankungen. Demnach gibt es keine ausreichenden Hinweise auf schwere Erkrankungen bei gesunden Jugendlichen dieser Altersgruppe, sofern sie zwei Dosen eines COVID-19-Impfstoffs erhalten haben.





Gesundheitsminister Mark Butler zeigte sich besorgt über die geringe Inanspruchnahme der dritten Impfdosis (erste Auffrischung). Er sagte, fünf Millionen Anspruchsberechtigte müssten ihre dritte Dosis noch erhalten, und es sei mehr als sechs Monate her, dass sie ihre zweite Dosis erhalten hätten.



Impfen für kleine Kinder mit Vorerkrankung ab 5. September möglich

Seit Anfang August ist in Australien der Impfstoff COVID-19 von Moderna für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren mit schwerer Immunschwäche, Behinderungen sowie komplexen und mehrfachen Gesundheitsstörungen zugelassen.





Nach Angaben von Gesundheitsminister Mark Butler können ab dem 5. September etwa 70.000 Kinder mit dem Impfstoff geimpft werden. Die zweite Dosis kann im Abstand von acht Wochen verabreicht werden. Einige Kinder könnten für eine dritte Dosis in Frage kommen.





Die ATAGI empfiehlt derzeit keine COVID-19-Impfung für Kinder im Alter von 6 Monaten bis unter 5 Jahren, die nicht einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.





Eltern können in Frage kommende Kinder in Krankenhäusern der Staaten und Territorien impfen lassen. Die Regierung plant außerdem, Hausärzte in das Impfprogramm einzubinden. Buchungen können ab Ende August gemacht werden.





Einer neuen Studie zufolge, die in der Fachzeitschrift Lancet Psychiatry veröffentlicht wurde, haben Menschen, die mit COVID-19 infiziert sind, zwei Jahre nach ihrer Erkrankung ein höheres Risiko für Hirnleistungsstörungen, Demenz und Psychosen als andere. Bei etwa vier Prozent der COVID-19-Patienten treten langfristige Symptome auf.



Moderna stellt in Kollaboration mit Monash Universität mRNA-Impfstoff her

Der Pharmariese Moderna hat bestätigt, dass er auf dem Gelände der Monash Universität in Melbourne die erste Produktionsanlage für MRNA-Impfstoffe in der südlichen Hemisphäre errichten wird.





Die neue mRNA-Anlage soll jährlich 100 Millionen Impfstoffdosen produzieren. Der Gesundheitsminister sagte, die Regierung könne mit dem Unternehmen auch über die Herstellung von Impfstoffen für andere Atemwegserkrankungen verhandeln.









Die Regierung hat die, so Butler, im April 2020 eingeführte "verschwenderische und ineffektive" COVIDSafe-App abgeschafft.



Sie kostete 21 Millionen Dollar und hat nur zwei positive Fälle und 17 enge Kontakte identifiziert.