Das Mondneujahrsfest 2023: Warum ist es das Jahr des Hasen und der Katze?

Highlights Die Farbe Rot und Feuerwerk gehören in China zum Mondneujahrsfest dazu

Nicht alle, die das Fest feiern, betrachten Rot als Farbe, die für Glück und Sicherheit steht

Vietnamesische Gemeinschaften feiern das Jahr der Katze und nicht des Hasen

Unterschiedliche Kulturen feiern mit unterschiedlichen Leckereien das Mondneujahrsfest

Während des Mondneujahrs wird das vergangene Jahr verabschiedet und das neue begrüßt. Es ist auch eine Zeit, in der die Familie zusammenkommt und die Ankunft des Frühlings in der nördlichen Hemisphäre feiert. Daher ist es auch als "Frühlingsfest" bekannt.





Und obwohl verschiedene Kulturen denselben Neujahrstag feiern, begehen die Menschen auf der ganzen Welt diesen Tag auf sehr unterschiedliche Weise mit verschiedenen traditionellen Bräuchen.





Böse Geister mit einem Knall verscheuchen

Die Chinesen begehen das Fest mit roter Dekoration und auf rotes Papier geschriebenen Grußformeln, dem fai chun (揮春). Sie zünden auch Böller und Feuerwerkskörper, führen Drachen- und Löwentänze auf, schlagen Gongs und Trommeln, um die Vertreibung böser Geister zu symbolisieren, insbesondere des Tieres nian.





Die chinesische Mythologie besagt, dass nian zu Beginn des neuen Jahres aus seinem Versteck kommt, um sich an Menschen und Tieren zu laben. Es heißt, dass nian empfindlich auf laute Geräusche und Feuer reagierte und sich vor der Farbe Rot fürchtete.





In China feiern die Menschen in den verschiedenen Regionen des Landes das Mondneujahrsfest mit unterschiedlichen traditionellen Speisen. In Nordchina kommen die Familien zusammen und essen Dumplings, um das Neujahrsfest zu feiern, während im Süden Reiskuchen, frittierte Dumplings und Snacks sowie Süßigkeiten wie kandierte Lotussamen angeboten werden.



Chinese rice cakes and snacks to celebrate Lunar New Year. Credit: Wikimedia/ evelynquek (CC BY 2.0) Chinesische Familien versammeln sich am Neujahrsabend zu einem gemeinsamen Abendessen und bedanken sich für den Segen, den sie im vergangenen Jahr erhalten haben. In Südchina gibt es unter anderem Huhn, Fisch und Fleisch. In den nördlichen Regionen sind Dumplings und Hot Pot üblich.





Hot Pot, Ingwer-Enteneintopf und Hühnersuppe mit Wein, die das Wiedersehen symbolisieren, sind traditionelle Gerichte für Familien in Taiwan. Zu den weiteren Neujahrsbräuchen gehören zahlreiche religiöse Rituale und kulturelle Umgangsformen.





Während des Neujahrsfestes tragen die Chinesen rote oder andere farbenfrohe Kleidung, die auf die Nian-Mythologie verweist. Manche ziehen sich sogar von oben bis unten neu an, um zu symbolisieren, dass sie das neue Jahr mit einem Neuanfang begrüßen.





Ältere Generationen bieten ihren Nachkommen Geldgeschenke in roten Umschlägen an, die als rote Pakete oder Glücksgeld (lai see; 利是) bezeichnet werden. Im Gegenzug verlangen die traditionellen Umgangsformen und Bräuche von den jüngeren Generationen, dass sie den Älteren ein Jahr voller Glück, guter Gesundheit und Reichtum wünschen.



Older generations offering descendants red packets during Lunar New Year. Source: Supplied / Supplied - Tet Lunar New Years Festival VIC.

Nicht alles ist rot

Das koreanische Mondneujahrsfest lässt sich bis in die chinesische Geschichtsliteratur "Book of Sui" und "The Old Book of Tang" aus dem siebten Jahrhundert zurückverfolgen. In der lokalen koreanischen Geschichtsschreibung wurde das Mondneujahrsfest erstmals in den "Memorabilia of the Three Kingdoms" aus dem 13. Jahrhundert erwähnt. Dort ist es als eines der neun wichtigsten traditionellen koreanischen Feste des Jahres aufgeführt.





Im Gegensatz zu vielen anderen ethnischen Gemeinschaften, die das Neujahrsfest feiern, hat die Farbe Rot in der koreanischen Kultur nicht dieselbe Bedeutung. Ihr wird auch nicht nachgesagt, dass sie böse Geister abwehren oder Glück bringen kann. Daher tragen die Menschen in Korea zum Neujahrsfest Kleidung in allen möglichen Farben.



Traditional Korean Hanbok. Source: Pixabay Am ersten Tag des Mondneujahrs, Seollal (설날), wird von den Menschen erwartet, dass sie sowohl in Worten als auch in Taten vorsichtig sind und den traditionellen koreanischen Hanbok (한복) tragen, um Unglück zu vermeiden. Es ist auch üblich, die Ahnenhalle oder den Schrein zu Hause zu besuchen, um die Ahnen zu verehren. Das ist eine sehr formelle und streng durchgeführte Zeremonie.





Zusätzlich zu den Opfer- und Anbetungsritualen führen die Koreaner eine traditionelle tiefe Verbeugung namens Sebae (세배) durch. Die jüngere Generation zollt den älteren Familienmitgliedern ihren Respekt und wünscht ihnen in der Reihenfolge ihres Alters, beginnend mit dem ältesten Mitglied der Familie, viel Glück und ein fruchtbares und erfolgreiches Jahr. Im Gegenzug erhalten die Kinder ein Geldgeschenk in einem Umschlag.



Koreans offering sacrifice to ancestors and paying respects to each other during Lunar New Year. Credit: Wikimedia/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY 2.0) Die Reiskuchensuppe Tteokguk (떡국) ist ein traditionelles koreanisches Gericht, das während des Mondneujahrsfestes gegessen wird und als das repräsentativste Gericht der Koreaner zu dieser Zeit gilt.





Sie besteht aus einer Brühe mit dünn geschnittenen Reiskuchen. Die weißen, runden Reiskuchenscheiben symbolisieren Gesundheit und Wohlstand.



Tteokguk (떡국), or sliced rice cake soup, is a traditional, Korean dish eaten during Lunar New Year celebrations. Credit: Flickr/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY-NC-SA 2.0) Daneben gibt es in Korea auch Yakgwa (약과), eine Süßspeise auf Weizenbasis, die mit Honig, Reiswein, Sesamöl und Ingwersaft zubereitet wird, sowie Gangjeong (강정), ebenfalls eine traditionelle Süßspeise aus Klebreismehl und Honig.





Wie in anderen Kulturen kommen auch die Koreaner in der Silvesternacht als Familie zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Zu den traditionellen Gerichten gehören Ogok-bap (오곡밥), der "Fünfkornreis", sowie Tteok (떡), koreanische Reiskuchen, und Mandu (만두), koreanische Teigtaschen.



2023: Jahr des Hasen oder der Katze?

Nach den zwölf Tierkreiszeichen der vietnamesischen Kultur ist 2023 das Jahr der Katze und nicht des Hasen. Der erste Tag des Mondneujahrs wird Tết Nguyên Đán genannt.





Eine alte Legende besagt, dass alle Tiere zu einem Wettlauf über einen Fluss eingeladen wurden, um die Reihenfolge des Tierkreises zu bestimmen. Die hinterhältige Ratte trickste die Katze aus, so dass diese es nicht bis zur Ziellinie schaffte.





Die vietnamesische Legende geht jedoch ein wenig anders. Obwohl die Katze ausgetrickst wurde, schaffte sie es dennoch, den Fluss zu überqueren und den Hasen zu ersetzen, um eines der 12 Tiere zu werden.





Der eigentliche Grund für diesen Unterschied ist jedoch nicht nachweisbar. Eine Theorie besagt, dass die Einführung der chinesischen Tierkreiszeichen in Vietnam für Verwirrung sorgte, da die vietnamesische Aussprache des Wortes "Kaninchen" der Aussprache des Wortes "Katze" ähnelt, wodurch die Katze zu einem der 12 Tierkreiszeichen wurde.





Eine andere Theorie besagt, dass die Ratten aufgrund des wärmeren Wetters in Vietnam ein ernsthaftes Schädlingsproblem darstellten, das die Bauern plagte. Da Katzen der natürliche Feind der Ratten sind, glaubten die vietnamesischen Bauern, dass Katzen gute Ernten und gutes Wetter bringen könnten. Also wurde das Kaninchen durch die Katze ersetzt.





Wie die Chinesen und Koreaner bringen auch die Vietnamesen den Ahnen während des Neujahrsfestes Opfer dar, insbesondere mit einem "Fünf-Früchte-Tablett" (Mâm ngũ quả). Dazu gehören in der Regel Vanilleapfel, Feige, Kokosnuss, Banyan-Frucht und Mango, die für Wohlstand und endloses Glück stehen.



Mâm ngũ quả, the "five-fruit tray". Credit: Wikimedia/ Tran Trong Nhan (Public Domain) Nachdem sie in der Neujahrsnacht den Ahnen Opfergaben dargebracht haben, pflücken die Vietnamesen auf dem Rückweg nach Hause einen Zweig mit grünen Blättern, der für den Erhalt des Segens der Götter des Himmels und der Erde steht. Wenn sie nach Hause kommen, werden diese Zweige vor den Schrein zu Hause gelegt, bis die Blätter verwelkt sind. Dieses Ritual ist als Hái lộc bekannt.





In der Nacht versammeln sich die vietnamesischen Familien auch zu einem Wiedersehensessen.





Am ersten Tag des neuen Jahres bringen alle Familien ihren Vorfahren Opfer dar und verehren den Erdgott, den Küchengott und den Patriarchen aller Künste. Die Opfergaben umfassen unter anderem Reis- und Fleisch-Dumplings, gebratenen Fisch, gebratenes Fleisch, eingelegte Schalotten, Rindfleisch.





Nach den Opfergaben begrüßt die jüngere Generation ihre Älteren, die ihnen im Gegenzug "Glücksgeld" in roten Umschlägen überreichen.





Ein traditionelles vietnamesisches Gericht zum Neujahrsfest ist bánh chưng, ein quadratischer Reiskuchen, der in Bananenblätter eingewickelt und gewöhnlich mit Mungobohnen und Schweinefleisch gefüllt ist.