Das Umweltschutz-Dilemma des neuen Königs

In der Vergangenheit hatte Charles immer wieder die Regeln ausgereizt, die es der königlichen Familie untersagen, in politischen Belangen Stellung zu beziehen, indem er seine Meinung teilte in Sachen Umweltschutz und architektonische Erhaltung. 2007 wurde er für sein Umweltengagement mit dem Global Environmental Citizen Award des Harvard Klubs in New York ausgezeichnet.





In einer TV-Dokumentation erklärte Prinz Charles bereits 2018, dass er sich nach seiner Krönung den Regeln folgend nicht mehr äußern werde zu Themen wie Umweltschutz.