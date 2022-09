Der Fliehkraft sei Dank zum Weltruhm

Presented by Benjamin Kanthak

By Benjamin Kanthak

Dank des physischen Prinzips der Fliehkraft kleben Menschen in dem Fahrgeschäft seit 70 Jahren wie Fliegen an der Wand.





Der 1901 in Essen geborene Maschinbau Ingenieur Ernst Walter Hoffmeister hatte im unterfränkischen Ebern Ende der Vierzigerjahre die Idee zu einer Attraktion, die ihm Ruhm einbringen sollte. Der Rotor leitete nach seiner Premiere auf dem Münchner Oktoberfest 1949 eine neue Ära des deutschen Karusselbaus ein und wurde in kürzester Zeit weltweit eine Sensation.



Advertisement