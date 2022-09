Enterprising Kids – fit für die Zukunft

Enterprising Kids am Verkaufsstand

In der Zukunft sind unternehmerische Fähigkeiten um 70% mehr gefragt als früher. Das ergab eine Studie der Stiftung für junge Australier. Um diese Fähigkeiten zu fördern hat Corryne Keller Kurse entwickelt, die sich auf Wohltätigkeitsunternehmen konzentrieren, also soziale Verantwortlichkeit als auch ökologische Verträglichkeit mit einbeziehen. Mit diversen, selbstbestimmten Projekten lernen die Kinder Fähigkeiten, die es ihnen im späteren Leben erleichtern werden die großen Probleme unserer Welt, wie den Klimawandel anzugehen und gleichzeitig unternehmerisch tätig zu werden. Dazu gehören Kreativität und Innovation, kritisches Denken, Präsentationsfähigkeiten und digitale Kompetenz - die sind in allen Berufen und Branchen gefragt, und wie Corryne erklärt, selbst bei den Studenten an der Uni zurzeit nicht unbedingt gegeben.