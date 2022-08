Interview mit der Kabarett Künstlerin Bernie Dieter

Presented by Benjamin Kanthak

In Zeiten von Social Media geht es oft nur noch um Superlativen. Was früher im Zirkus den Leuten den Atem geraubt hat, kann man heute per Klick hundertfach sehen. Vieles muss immer größer und noch spektakulärer werden. Dadurch geht uns aber auch ganz viel verloren.







Genau hier bilden Kabarett Shows einen Gegenpol, um Menschen zurückzuholen in den Moment. Wenn man in einem kleinen stimmungsvollen Saal ganz nah dran sitzt, kommt oft die Begeisterung für Artistik und Kunststücke zurück.