Petra Kleinherne: Wandlungen

Der abstrakte Expressionismus ist einer der wichtigsten Einflüsse von Petra Kleinherne, die intuitiv farbenfrohe Landschaften und Objekte direkt auf die Leinwand malt, ohne vorher Skizzen anzufertigen.



Wolkenkuckucksheim, 2022 Credit: Tim Gresham

So stellt sie durch das „Chaos auf der Leinwand“ schon die Zerrissenheit und Zwiespältigkeit der Zeit, in der wir leben, dar, sieht sich aber als unpolitisch und verwehrt sich dagegen, dass eine Künstlerin im Sinne von „art as agency“ politisch etwas bewirken kann, denn das sei „selten und schwierig“.