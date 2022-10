SBS Nachrichten Freitag, 21.10.22

Die Senatorin der Grünen, Lidia Thorpe, muss sich einem Misstrauensantrag stellen.





Die Vorsitzende von One Nation, Pauline Hanson, will den Antrag bei der Wiederaufnahme des Parlaments stellen, um die Eignung von Senatorin Thorpe für ihr Amt zu prüfen, weil sie im vergangenen Jahr eine persönliche Beziehung zu einem ehemaligen Bikie-Boss verschwiegen hat.







In Victoria drohen weiterhin Überschwemmungen





Für die kommenden Tage sind weitere Regenfälle vorhergesagt. Und auch in New South Wales bleiben mehr als 70 Hochwasserwarnungen in Kraft, da in Teilen des Staates weitere Regenfälle erwartet werden.







Iranische Militärs sollen Russland bei den Drohneneinsätzen gegen die Ukraine unterstützt haben.