Aus Liebe zum Spiel: Dinge, die wir für den Fußball ignorieren

Fußball hat eine unbändige Magie für alle, die das Spiel lieben. Fußball bringt Menschen zusammen, er kann Leben verändern und Hoffnung geben. Fußball kann aber auch ein düsteres Geschäft sein, in dem das Geld regiert, und für einige Menschen bedeutet er großes Leid. Nichts zeigt dies mehr, als die WM-Endrunde in Katar, vom 20. November bis 18. Dezember. Diese 4-teilige Podcastserie schaut hinter die Kulissen des größten Sport-Spektakels des Jahres und versucht Antworten zu finden auf die Frage: Müssen wir unserem Gewissen die Rote Karte zeigen, um dieses Spiel weiter zu lieben? SBS Reporter Benjamin Kanthak möchte erfahren, wie es um den Fußball steht, was Fußball uns weiter geben kann, und welche Lösungen es gibt im Umgang mit einer WM, welche die Fußballgemeinde weltweit spaltet.