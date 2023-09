Η εκδήλωση ήταν στο πλαίσιο του σειράς διαλέξεων με τίτλο: «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία μέσα από έξι θεματικές ενότητες», που συνδιοργανώνουν το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Γλωσσών και Πολιτισμών στο Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης, τα Αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας





Η κυρία Φραγκιουδάκη ήταν καλεσμένη στην 4 η ενότητα. Τον συντονισμό της συζήτησης, που ήταν στα Ελληνικά, είχε ο ραδιοφωνικός παραγωγός του SBS Greek, Πάνος Αποστόλου.





Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023, στις 7 το βράδυ, στο Ελληνικό Κέντρο, The Greek Centre, Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.





Επιμελήτρια της σειράς διαλέξεων είναι η Δρ. Σταυρούλα Νικολούδη, Συντονίστρια του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο La Trobe.





L-R Anthea Sidiropoulos, Dr Nick Dallas, Rena Frangioudaki OAM, Panos Apostolou, Dr Stephie Nikoloudi Source: Supplied



Για την εκδήλωση οι διοργανωτές εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:



Αρχεία Δαρδάλη: Συγκίνηση στην εκδήλωση για την Ρένα Φραγκιουδάκη και το ραδιόφωνο

Δεκάδες φίλοι, γνωστοί και θαυμαστές της Ρένας Φραγκιουδάκη OAM βρέθηκαν την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στο οίκημα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης.





Στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων για τα Αρχεία Δαρδάλη για την διασπορά, η καλεσμένη της βραδιάς είχε μια συνομιλία με τον συνάδελφό της, παραγωγό του Ελληνικού Προγράμματος της Ραδιοφωνίας SBS, Πάνο Αποστόλου.





Η κ. Φραγκιουδάκη, αναφέρθηκε αρχικά στην απόφασή της να μεταναστεύσει στην Αυστραλία και στα πρώτα της χρόνια εδώ.





Στάθηκε στις πρώτες της εργασιακές της εμπειρίες στη Μελβούρνη και πώς κατάφερε να βρεθεί σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο το 1966.





Μίλησε για τις ραδιοφωνικές μέρες, τις συνεντεύξεις της και την σχέση της με τους πολιτικούς.





Φέτος, συμπληρώνονται σαράντα χρόνια, από το 1983, όταν ο τότε ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας Μπομπ Χωκ, την επέλεξε ως εκπρόσωπο της Ομογένειας στην κυβερνητική Συμβουλευτική Επιτροπή Μετανάστευσης στην Καμπέρα.





Ενώ πριν είκοσι χρόνια, το 2003, η Πολιτεία της Βικτώριας και ο Κυβερνήτης της Βικτώριας John Landy την τίμησαν με το Βραβείο Πολυπολιτισμού και το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων στο πολυπολιτισμό.





Αναφέρθηκε στις προσπάθειές της να κρατήσει ψηλά στην επικαιρότητα την Κυπριακή τραγωδία και για την αγάπη της για την ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Χανιά της Κρήτης.





Συγκινητική ήταν η αναφορά της στην νεολαία, η οποία, σύμφωνα με την κ. Φραγκιουδάκη, θα πρέπει να εργαστεί για να υπάρξει ανάταση της ελληνικής γλώσσας.





Μάλιστα, εκείνη την βραδιά, φοιτητές και φοιτήτριες από το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe, ήταν στο κοινό. αφού τους ζητήθηκε να κάνουν εργασία για το περιεχόμενο της συνομιλίας με την γνωστή ραδιοπαραγωγό.





Η συνομιλία για την ραδιοφωνική πορεία της Ρένας Φραγκιουδάκη ήταν στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων για τα Αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς και συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Γλωσσών και Πολιτισμών στο Πανεπιστήμιο La Trobe, τα Αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας.





Η κ. Φραγκιουδάκη επισκέφθηκε πρόσφατα τον χώρο όπου είναι εκτεθειμένο μέρος των Αρχείων Δαρδάλη και ενημερώθηκε για το έργο που γίνεται εκεί.





Σύντομα, η συνομιλία της 13ης Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί στην Σελίδα της Κοινότητας στο YouTube.





Ο κύκλος των θεματικών διαλέξεων των Αρχείων Δαρδάλη με τίτλο: «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία μέσα από έξι θεματικές ενότητες» συνεχίζεται και για τους επόμενους δύο μήνες:





Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, ο Παναγιώτης (Peter) Γιαννούδης OAΜ, ένας από τους πρωτοπόρους του Ελληνικού Κινηματογράφου στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, θα δώσει διάλεξη στα Ελληνικά με θέμα: «Η δύναμη του λόμπι της ενωμένης Κυπριακής παροικίας και των Ελληνικών κοινοτήτων στην Αυστραλία».





Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, η Δρ. Αλεξάνδρα Δέλλιου, ιστορικός που εργάζεται κυρίως με τις μεταπολεμικές κοινότητες μεταναστών και προσφύγων στην Αυστραλία., θα δώσει διάλεξη στα Αγγλικά με τίτλο: «Ο Ακτιβισμός των Μεταναστών και οι Δράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας» (Migrant Activism and Debates in Welfare).





Η όλη πρωτοβουλία αποτελεί τέκνο της συντονίστριας του Προγράμματος, Δρ. Σταυρούλας Νικολούδη.





(*) Ευχαριστίες στον πρώην επιμελητή των Αρχείων Δαρδάλη, Μιχάλη Πρωτοπαπά, τον επικεφαλής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Δρ. Νίκο Ντάλλα, την υπεύθυνη για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της κοινότητας, Χάιντι Σεραφιμίδου και τον τεχνικό Μιχάλη Προφυρή.









LISTEN TO Η «Ρένα της παροικίας», η «ανύπαντρη μητέρα» σπάει τη σιωπή της SBS Greek 21/01/2021 11:29 Play





An emotion-filled Dardalis Archives event for radio legend Rena Frangioudaki





Dozens of friends, acquaintances, and fans of legendary radio producer Rena Frangioudaki attended the event on Wednesday, September 13 at the Greek Centre of the Greek Community of Melbourne (*).





It was part of the series of lectures and presentations on the Dardalis Archives of the Hellenic Diaspora, and Ms Frangioudaki held a conversation with her colleague, producer of the Greek Language Program of SBS Radio, Panos Apostolou.





Ms. Frangioudaki, initially referred to her decision to immigrate to Australia and her first years here.





She elaborated on her first working experiences in Melbourne and how she managed to find herself in a radio booth in 1966.





She talked about her radio days, her interviews, and the tense but balanced professional relations with politicians.





L-R Rena Frangioudaki OAM, Dr Stephie Nikoloudi at the Dardalis Archives, La Trobe University, September 2023 Source: Supplied



This year marks forty years since 1983, when the then-federal prime minister of Australia, Bob Hawke, selected her as the representative on the government's Immigration Advisory Committee in Canberra.





While, twenty years ago, in 2003, the Government of Victoria and Victorian Governor John Landy honored her with the Multiculturalism Award and the Order of Australia Medal (OAM).





She referred to her efforts to keep the Cyprus tragedy at the forefront of current affairs and to her love for her special homeland, Chania, Crete.





Her reference to the younger Australian Greeks was moving.





According to Ms. Frangioudaki, they should work to promote the Greek language and culture.





In fact, that evening, students from La Trobe University's Modern Greek Studies program were in the audience, because they were asked to prepare an assignment based on that night's conversation between the two journalists.











The conversation on the radio career of Rena Frangioudaki was part of the series of lectures on the Dardalis Archives of the Greek Diaspora and was co-organized by the Greek Studies Program of the Department of Languages and Cultures at La Trobe University, the Dardalis Archives, and the Greek Orthodox Community of Melbourne and Victoria.



Ms Frangioudaki recently visited the building where part of the Dardalis Archives is exhibited and was informed about the work being done there.





The 13th September presentation conversation will be posted on the YouTube Channel of the Greek Community of Melbourne.





The series of thematic lectures of the Dardalis Archives entitled: ‘The History of the Greeks in Australia based on the contents of the collection':





On Wednesday, 4 October, Panagiotis (Peter) Giannoudis OAM, one of the pioneers of Greek Cinema in Australia and New Zealand, will give a lecture in Greek on the topic: 'The lobbying power of the united Greek Cypriot community and Greek communities in Australia'.





On Wednesday, 8 November, Dr. Alexandra Delliou, a historian working mainly with the post-war immigrant and refugee communities in Australia, will give a lecture in English entitled: 'Migrant Activism and Debates in Welfare'.





The entire initiative belongs to the Coordinator of the Greek Studies Program, Dr. Stephie Nikoloudis.