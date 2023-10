O Anthony Albanese παρέστη στο Συλλείτουργο με το οποίο ολοκληρώθηκε η Κληρικολαϊκή Συνέλευση στην Αυστραλία

Του Συλλείτουργου, που τελέσθηκε στον Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στο προάστειο Kogarah, προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος.





Μεταξύ των παρισταμένων ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην πόλη κ. Ιωάννης Μαλλικούρτης.





Απευθυνόμενο στον πρωθυπουργό ο κ. Μακάριος του « εξέφρασε την ευγνωμοσύνη όλων για τη διαρκή υποστήριξη, την οποία παρέχει στην ελληνορθόδοξη κοινότητα της χώρας, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος για τη διατήρηση αυτής στο μέλλον, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της άνθισης του ελληνικού πολιτισμού στην αυστραλιανή γη ».





Στην αντιφώνησή του, ο κ. Albanese τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι « ο Αρχιεπίσκοπος είναι μία εμβληματική προσωπικότητα και πιστός φίλος του ιδίου, που επιτελεί υποδειγματικό έργο στην Αυστραλία, ενώ υπογράμμισε ότι συγκινείται από το πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εμπνέεται από αυτό κατά την εκτέλεση των πρωθυπουργικών καθηκόντων του υπέρ του αυστραλιανού Έθνους ».





Με τον κ. Μακάριο συλλειτούργησαν οι εξ Ελλάδος Αρχιερείς, Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, και οι Επίσκοποι Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, Μελόης κ. Αιμιλιανός, Σινώπης κ. Σιλουανός, Σωζοπόλεως κ. Κυριακός, Μαγνησίας κ. Χριστόδουλος, Κερασούντος κ. Ευμένιος και Χαριουπόλεως κ. Βαρθολομαίος.





Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ. Νικήτας, ο οποίος εκπροσώπησε στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.









Source: Supplied / GOAA

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής έχει ως ακολούθως:

O Πρωθυπουργός της Αυστραλίας στη Θεία Λειτουργία επί τη λήξει της 12 ης Κληρικολαϊκης Συνελεύσεως





Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, τελέστηκε με εκκλησιαστική λαμπρότητα την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, στο προάστιο Kogarah του Σύδνεϋ. Η λατρευτική αυτή σύναξη αποτέλεσε ένα ιστορικού χαρακτήρα γεγονός για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αυστραλίας, αφενός διότι σηματοδότησε την κορύφωση και ολοκλήρωση της ιστορικής, 12ης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, αφετέρου επειδή εψάλη, για πρώτη φορά, το Απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, προσφάτως ανακηρυχθέντος σε προστάτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, το οποίο εφεξής θα ψάλλεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε όλους τους Ιερούς Ναούς της τοπικής Εκκλησίας στην πέμπτη ήπειρο.





Κατά το Συλλείτουργο, στο οποίο παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, κ. Anthony Albanese, και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, κ. Ιωάννης Μαλλικούρτης, με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο συλλειτούργησαν οι επιφανείς εξ Ελλάδος Αρχιερείς, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, Μελόης κ. Αιμιλιανός, Σινώπης κ. Σιλουανός, Σωζοπόλεως κ. Κυριακός, Μαγνησίας κ. Χριστόδουλος, Κερασούντος κ. Ευμένιος και Χαριουπόλεως κ. Βαρθολομαίος.





Source: Supplied / GOAA



Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ. Νικήτας, εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση, ο οποίος απηύθυνε στο εκκλησίασμα λόγους πνευματικής οικοδομής, εστιάζοντας σε πτυχές του βίου, της προσωπικότητος και της διδασκαλίας του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Επίσης, ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Νικήτας δήλωσε ευγνώμων προς τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, όσο και προς τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, τον ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, για την πολλή αγάπη με την οποία τον περιέβαλαν και για τη θερμή φιλοξενία που του προσέφεραν κατά το διάστημα της παραμονής του στο Σύδνεϋ. Διαβεβαίωσε δε ότι, επιστρέφοντας στην έδρα της Αρχιεπισκοπής του, θα παραμείνει κοντά με όλους νοερώς και προσευχητικώς «διότι είμαστε μια οικογένεια, είμαστε τα παιδιά του Οικουμενικού Πατριαρχείου», όπως χαρακτηριστικά επισήμανε. Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρεταννίας καλωσόρισε και εκ μέρους του Παναγιωτάτου και της Μητρός Εκκλησίας τον Πρωθυπουργό της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα και την ευχαριστία του για τον επιστηριγμό που έχει δείξει στην Ελληνική Ομογένεια της Αυστραλίας.





Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος ανταπέδωσε τους θερμούς αδελφικούς λόγους, ευχαριστώντας εγκάρδια τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, όπως και τους Σεβασμιωτάτους εξ Ελλάδος Αρχιερείς, οι οποίοι ελάμπρυναν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους την Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.





Source: Supplied / GOAA



Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος χαιρέτισε την τιμητική παρουσία του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, κ. Anthony Albanese, για τον οποίο αναγνώρισε ότι έχει αποδείξει πολλάκις και εμπράκτως τον σεβασμό και την αγάπη του προς τον Ελληνισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία της πέμπτης ηπείρου. «Η παρουσία σας σήμερα ανάμεσά μας δεν είναι τυχαία», υπογράμμισε, «ούτε οι κατά καιρούς συμμετοχές σας σε μεγάλες εκδηλώσεις του Ελληνισμού και της Εκκλησίας. Αντιθέτως, καταδεικνύουν ότι αναγνωρίζετε τη μακρόχρονη παρουσία και την τεράστια συμβολή του Ελληνισμού στη διαμόρφωση της σύγχρονης αυστραλιανής κοινωνίας. Επιβεβαιώνουν επίσης την αρμονική συνύπαρξη της πίστης και της διακυβέρνησης στο Έθνος μας, αλλά και την ειλικρινή έκφραση φιλίας εκ μέρους σας προς το ταπεινό πρόσωπό μου, φιλίας που έχει εκφραστεί από την πρώτη στιγμή της αφίξεώς μου στην Αυστραλία». Κατακλείοντας, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη όλων προς τον Αυστραλό Πρωθυπουργό για τη διαρκή υποστήριξη, την οποία παρέχει στην ελληνορθόδοξη κοινότητα της χώρας, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος για τη διατήρηση αυτής στο μέλλον, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της άνθισης του ελληνικού πολιτισμού στην αυστραλιανή γη.





Στην αντιφώνησή του, ο κ. Albanese αναφέρθηκε με εξίσου θερμούς λόγους αφενός προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, αφετέρου προς την τοπική Εκκλησία και την ελληνική κοινότητα της χώρας. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι μία εμβληματική προσωπικότητα και πιστός φίλος του ιδίου, που επιτελεί υποδειγματικό έργο στην Αυστραλία, ενώ υπογράμμισε ότι συγκινείται από το πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εμπνέεται από αυτό κατά την εκτέλεση των πρωθυπουργικών καθηκόντων του υπέρ του αυστραλιανού Έθνους. Παράλληλα, επισήμανε πως αισθάνεται σαν να αποτελεί μέλος της ελληνικής κοινότητας, παρόλο που δεν έχει ελληνική καταγωγή. Ο Σεβασμιώτατος αποκρίθηκε καταφατικά, επιβεβαιώνοντας ότι πράγματι ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δικαιούται να αισθάνεται πως ανήκει στην ελληνική κοινότητα, ενώ και οι παριστάμενοι πιστοί συνηγόρησαν με ένα θερμό χειροκρότημα και αναφωνώντας «Άξιος».





Η βουλευτής της ΝΝΟ Ελένη Πετεινού και η υπουργός της ΝΝΟ, Σοφία Κώτση. Source: Supplied / GOAA



Σημειώνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος τέλεσε και επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των αρχιερατευσάντων, ιερατευσάντων και διακονησάντων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, και πάντων των προαπελθόντων μελών του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και των Κληρικολαϊκῶν Συνελεύσεων.





Η Αρχιεπισκοπή εξέδωσε και την ακόλουθη ανακοίνωση στα Αγγλικά με την ολοκλήρωση των εργασιών της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης:

The dynamism of walking together in the Archdiocese of Australia was highlighted by the 12th Clergy-Laity Congress







The 12th Clergy-Laity Congress of the Holy Archdiocese of Australia was crowned with absolute success – a historic event, as it was the first Clergy-Laity Congress convened since 2013 and it was the last one before the completion of a 100 years since the establishment of the Orthodox Church in the fifth continent. The theme of the Congress, which was hosted at St Spyridon College, Sydney, was “Walk Within the Church”. Clergy and laity from all over Australia – more than 650 people in total – assembled for two days on the premises of the Greek Orthodox College where they were informed about, discussed and shared their anxieties, concerns and visions for the future. “They experienced a life of communion”, as His Eminence Archbishop Makarios of Australia stated in his concluding speech on the evening of Tuesday, 26 September.









Source: Supplied / GOAA



“Apart from the inspiring and meaningful addresses and reports of the holy hierarchs and all the speakers, which not only gave us food for thought but also opened up avenues and perspectives that we had not perceived, I humbly believe that the most important and crucial was precisely this sense of community and togetherness that we all gained. It is about the inner and heart-felt conviction that we belong to the Body of Christ, in which we all ‘walk’ together. After all, this is what is expected and anticipated every time: the co-walking, the ‘travailing’ in the embrace of the Church”, emphasised His Eminence in his introductory remarks of his concluding speech.







Besides, Archbishop Makarios perceptibly discerned that the dynamism of walking together indeed already exists in the Holy Archdiocese of Australia for during the deliberations of the 12th Clergy-Laity Congress, it became evidently apparent through the speeches and the reports and presentations of the institutions and organisations of the local Church. “The entire work that you have heard”, he pointed out, “and which is carried out, by the grace of God in our Holy Archdiocese, with the sound cooperation of the bishops, our other clergy and lay brethren, is ecclesial work and not social activism. It serves the building up and unity of the Body of Christ and is not just the fleeting satisfaction of biological, emotional or any other needs of our brethren and of society”.









Source: Supplied / GOAA



Clearly moved, His Eminence expressed his sincere gratitude to all who contributed to the successful organisation of the 12th Clergy-Laity Congress. Firstly, he thanked the invited hierarchs from abroad for their participation and substantial contribution to the development of a spiritually beneficial dialogue, and specifically: His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain, representative of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, and Their Eminences, Metropolitans Chrysostomos of Messenia; Athenagoras of Ilion, Acharnes and Petroupolis; Gerasimos of Petra and Cherronesos; and Prodromos of Rethymnos and Avlopotamos. Similarly, fervent thanks were conveyed to the God-loving Bishops of the Holy Archdiocese of Australia – his “co-Cyrenes” as he characterised them – and to his Chancellor, Archimandrite of the Ecumenical Throne, Very Reverend Fr Christophoros Krikelis. Moreover, he gratefully acknowledged all those who contribute in any way, both clergy and lay people, and generally all who work selflessly for the good of Orthodoxy and Hellenism in the fifth continent.









Source: Supplied / GOAA



The Archbishop’s speech could not fail to mention the revered figure of the Ecumenical Patriarch, who will visit Australia in 2024, the year in which the local Church will celebrate the centenary of its establishment. “Concluding our deliberations, I feel the need”, he noted, “to once again thank from the depths of my heart, our All-Holy Ecumenical Patriarch Bartholomew for his special concern for the Holy Archdiocese of Australia, for his love for us, for his affection and care, for the video message he sent us and, certainly, for sending as his representative a highly valued and illustrious Archbishop”. Addressing His Eminence Archbishop Nikitas, he urged him to convey to the Patriarch the gratitude and dedication of the Christ-loving people of Australia, as well as everyone’s anticipation for the official Apostolic visit of His All Holiness to the country, the following year. He concluded his speech with the message: “Your All-Holiness, we are waiting for you in Australia!”, which was repeated with a united and lively voice by all the representatives of the 12th Clergy-Laity Congress of the Holy Archdiocese of Australia.





Source: Supplied / GOAA