Οι Ελληνοαυστραλοί φοιτητές στην πρώτη γραμμή μάχης για την ελληνομάθεια στα Πανεπιστήμια

Οι δύο κορυφαίοι οργανισμοί που τους εκπροσωπούν, η Εθνική Ένωση Ελληνοαυστραλών Φοιτητών- Τμήμα Βικτώριας (National Union of Greek Australian Students- NUGAS Victoria) και η Ένωση Συλλόγων Ελλήνων Φοιτητών της Νέας Νότιας Ουαλίας (Combined Universities Greek Association- CUGA NSW), συνήλθαν πριν λίγες η μέρες στην Μελβούρνη.





Η συνδιάσκεψή τους έγινε το κεντρικό οίκημα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, στο κέντρο της πόλης.





Οι Ελληνοαυστραλοί φοιτητές αποφάσισαν αφ’ ενός την σύσφιγξη των μεταξύ τους σχέσεων, με ανάληψη κοινών δράσεων και αφ’ ετέρου την δική τους ενεργό εμπλοκή στον αγώνα για να ενισχυθεί η ελληνομάθεια στα αυστραλιανά πανεπιστήμια.





Source: Supplied / Supplied- NUGAS Victoria



Αναφορικά με την συνδιάσκεψή τους, οι φοιτητικοί φορείς απέστειλαν την ακόλουθη ανακοίνωση:



Συνδιάσκεψη Ελληνοαυστραλών φοιτητών για την καλύτερη συνεργασία τους και την προώθηση των Ελληνικών

Την επισημοποίηση της συνεργασίας τους και την προώθηση ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου για την διδασκαλία των Ελληνικών στα αυστραλιανά πανεπιστήμια, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν κορυφαίες οργανώσεις Ελληνοαυστραλών φοιτητών, που συνήλθαν πριν λίγες ημέρες στην Μελβούρνη.





Η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο της Εθνικής Συνδιάσκεψης που πραγματοποίησαν η Εθνική Ένωση Ελληνοαυστραλών Φοιτητών- Τμήμα Βικτώριας (National Union of Greek Australian Students- NUGAS Victoria) και η Ένωση Συλλόγων Ελλήνων Φοιτητών της Νέας Νότιας Ουαλίας (Combined Universities Greek Association- CUGA NSW).





Οι δύο φοιτητικοί φορείς συνήλθαν στο οίκημα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας το Σάββατο 15 Οκτωβρίου όπου βασικά σημεία συζήτησης ήταν η υποστήριξη των ελληνικών μελετών στην Αυστραλία και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους.





“Η NUGAS Βικτωρίας και η CUGA ΝΝΟ είχαν φιλικές σχέσεις για πολλά χρόνια και τώρα είμαστε πολύ περήφανοι που επισημοποιείται η συνεργασία μας και που θα συνεχίσουμε να αλληλοϋποστηριζόμαστε από τις πολιτείες που δραστηριοποιούμαστε», δήλωσαν από κοινού οι συμπρόεδροι της NUGAS Βικτωρίας Billy Battista και James Panas, και πρόσθεσαν:





«Προσβλέπουμε στην στενή συνεργασία μας για την ανάπτυξη διαφόρων πρωτοβουλιών και ελπίζουμε να βάλουμε τα θεμέλια για την μελλοντική συνεργασία στις αυστραλιανές πολιτείες, κάτι που θα αποτελέσει μια ωδή στο παρελθόν της NUGAS, τότε που ήταν παναυστραλιανός φορέας των Ελληνοαυστραλών φοιτητών».





Η συνδιάσκεψη αποτελεί την πρώτη από σειρά πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο πολιτειών.





», δήλωσε ο πρόεδρος του UTS Hellenic και μέλος του Εκτελεστικού της Ένωσης Φοιτητών CUGA ΝΝΟ, Δημήτρης Καλλός.





ΟΙ φοιτητές που συμμετείχαν στην συνδιάσκεψη συζήτησαν εκτενώς για την σημερινή θέση των Νεοελληνικών Σπουδών στα πανεπιστήμια της Βικτώριας και της ΝΝΟ. Σήμερα το μάθημα των Νέων Ελληνικών προσφέρεται μόνο ως βασικό πεδίο σπουδών (major) στα πανεπιστήμια La Trobe, University of Sydney και Macquarie University.





Επιπλέον, η συζήτηση αφορούσε τις εγγραφές και την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις Νεοελληνικές σπουδές, ιδιαίτερα για όσους δεν φοιτούν σε πανεπιστήμιο που τις προσφέρει.





«Ως φοιτητής του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σύδνεϋ (University of Technology-Sydney) που σπουδάζει ταυτόχρονα Νέα Eλληνικά στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, το βρήκα πολύ πιο χρήσιμο να κάνω Ελληνικά από οποιοδήποτε άλλο προαιρετικό μάθημα (elective) που προσφέρεται στο UTS”, είπε ο Δημήτρης Καλλός, και συμπλήρωσε:





«Εμείς, ως φοιτητικοί σύλλογοι οφείλουμε να υποστηρίξουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θέλουν να μάθουν Ελληνικά και να τους δείξουμε ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν».





Η συνδιάσκεψη κατέληξε σε προτάσεις για ανάληψη κοινών δράσεων, όπως:





- Υποστήριξη και συμμετοχή φοιτητών στις ετήσιες εκδηλώσεις των φοιτητικών φορέων σε Μελβούρνη και Σύδνεϋ





- Η πραγματοποίηση Εθνικής Συνδιάσκεψης ετησίως, εναλλακτικά στις δύο πόλεις





- Η προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και μεθόδων για την διδαχή της στα Πανεπιστήμιά μας





- Η ανάληψη κοινών θέσεων για σημαντικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.





Μεταξύ των παρισταμένων ήταν οι εξής: Andrews (UTS Hellenic), Billy Battista (MUnGA), Dean Drossos (SHS), Chris Giannaros (DUGS), Samuel Giovas (MUGA), Dimitri Kallos (UTS Hellenic), Yanni Marathocabitis (UTS Hellenic), James Panas (LUGS), Kosta Plegas (SUGS), Jenna Pletsias (DUGS), Zoë Re (MUGA), Maxwell Reissis (HellSoc UNSW), Marissa Robotis (RUSH), Eve Seferis (SHS).