Ιστορική συνάντηση: τον άλλο μήνα ο Αρχιεπίσκοπος πάει στην Κοινότητα Αδελαΐδας

Η Κοινότητα ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Σεβασμιώτατος θα επισκεφθεί τον φορέα και θα συναντηθεί αποκλειστικά με το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη στο οίκημα Olympic House.





Η επίσκεψη, που εκ των πραγμάτων θα είναι ιστορική, έρχεται μετά την προκαταρκτική συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές Αρχιεπίσκοπος και Διοικητικό Συμβούλιο, τον περασμένο Ιούνιο.





“Ας θυμόμαστε ότι μοιραζόμαστε περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ακούμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Παναγιώτης Γκαρδιακός σε επιστολή ρου προς τα μέλη και πρόσθεσε:





«Το επίκεντρό μας είναι πάντα η εξυπηρέτηση των μελών μας και η διαφύλαξη του μέλλοντος του οργανισμού μας για τις μελλοντικές γενιές. Με αυτό το ιστορικό γεγονός, θέλουμε να δώσουμε στα μέλη μας την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάλογο».





Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Αρχιεπίσκοπος, χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη, λέγοντας «ανυπομονώ να είμαι ανάμεσά σας για μια άκρως ωφέλιμη συζήτηση».





Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου, όπως ενημέρωσε το SBS Greek o κ. Γκαρδιακός.





Η ανακοίνωση της Κοινότητας στα Αγγλικά έχει ως εξής:





Historic visit to the Greek Orthodox Community of South Australia





by His Eminence Archbishop Makarios of Australia





The Administrative Council of the Greek Orthodox Community of South Australia Incorporated will host a historic Meet and Greet with members of the Community and His Eminence Archbishop Makarios of Australia at the Olympic House, next month.





The event follows a preliminary meeting held in June with members of the Executive Council, Archbishop Makarios and Bishop Silouan of Sinope, where both parties expressed a desire to reengage in open dialogue in the hope of finding a solution to the schism that has divided the state’s Greek community for over 60 years.





“Let us remember that we share more similarities than differences, and our common faith and heritage should always be one of inclusion. We must be willing to listen to one another and to empathise with each other’s perspectives,” said GOCSA President, Peter Gardiakos in a letter to members.





“Our focus remains on serving our members and safeguarding the future of our organisation for future generations. With this historic event, we want to provide our members an opportunity to engage in dialogue themselves.”





“For over 90 years our organisation has supported its members by providing many services, including ecclesiastical and spiritual coverage through our churches. We have helped shape South Australia’s multicultural character, we have a story to tell, and thus we must lead this dialogue to identify ways to future-proof the GOCSA and to strengthen the broader Greek community whilst retaining our values, proud history, and heritage” Gardiakos added.





Archbishop Makarios has welcomed the opportunity to meet with GOCSA members with open and loving arms, stating “I look forward to being amongst you for a most beneficial discussion, with the grace of God in a spirit of Christ-centred love.”





The event is exclusively for members of the Greek Orthodox Community of South Australia Inc. and will be held in the Community’s historic Olympic House, adjacent to the Cathedral of Archangels Michael and Gabriel.





LISTEN TO Συνάντηση Αρχιεπισκόπου - Ελληνικής Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας SBS Greek 09/06/2023 06:31 Play

Η ανακοίνωση στα Ελληνικά είναι η ακόλουθη:





Ιστορική επίσκεψη στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας θα πραγματοποιήσει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος









Iστορική συνάντηση και χαιρετισμό με μέλη της Κοινότητας και τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο θα φιλοξενήσει τον επόμενο μήνα, στο Ολυμπιακό Σπίτι (Olympic House) στην Αδελαΐδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας (ΕΟΚΝΑ).





Η εκδήλωση έπεται μιας προκαταρκτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚΝΑ, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Επίσκοπο Σινώπης Σιλουανό, όπου αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία να εμπλακούν σε ανοιχτό διάλογο με την ελπίδα να βρεθεί λύση στο σχίσμα που έχει διχάσει την Ελληνική παροικία της Νότιας Αυστραλίας για πάνω από 60 χρόνια. «Ας θυμόμαστε ότι μοιραζόμαστε περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές και ότι η κοινή μας πίστη και κληρονομιά θα πρέπει πάντα να πρεσβεύουν την ομόνοια και τη συμπερίληψη. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ακούμε και να συμπάσχουμε ο ένας με τις απόψεις του άλλου», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΝΑ, Παναγιώτης Γκαρδιακός σε επιστολή του προς τα μέλη της Κοινότητας.





«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των μελών μας και στη διαφύλαξη του μέλλοντος του οργανισμού μας για τις μετέπειτα γενιές. Με αυτό το ιστορικό γεγονός, θέλουμε να δώσουμε στα μέλη μας την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διάλογο», είπε.





«Για περισσότερα από 90 χρόνια ο οργανισμός μας υποστηρίζει τα μέλη του παρέχοντας σημαντικό αριθμό υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιαστικών και πνευματικών, μέσω των εκκλησιών μας. Βοηθήσαμε στη διαμόρφωση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της Νότιας Αυστραλίας, έχουμε μια ιστορία να πούμε, και ως εκ τούτου πρέπει να εντοπίσουμε τρόπους με σκοπό να προστατεύσουμε την ΕΟΚΝΑ και να ενισχύσουμε την ευρύτερη ελληνική παροικία διατηρώντας παράλληλα τις αξίες, την περήφανη ιστορία και την κληρονομιά μας», πρόσθεσε ο κ. Γκαρδιακός.





Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καλωσόρισε θερμά την ευκαιρία να συναντηθεί με τα μέλη της ΕΟΚΝΑ, δηλώνοντας: «Ανυπομονώ να είμαι ανάμεσά σας για μια πιο ευεργετική συζήτηση, με τη χάρη του Θεού, με πνεύμα αγάπης και με επίκεντρο τον Χριστό».