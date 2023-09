«Η Ζωή του Βύρωνα»: θεατρική παράσταση από κορυφαίους Ελληνοαυστραλούς καλλιτέχνες

Κοινότητα της ΝΝΟ. Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καπινιάρης και η Μαρία Θεοδωράκη με σκηνοθέτη τον Τόνυ Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι επιπλέον ο παραγωγός και σεναριογράφος.





Το έργο θα ανεβεί στο ομογενειακής ιδιοκτησίας θέατρο Factory theatre, στο προάστειο Marrickville από τις 31 Οκτωβρίους έως τις 12 Νοεμβρίου.





Για την παράσταση το Ελληνικό Φεστιβάλ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:





LIFE OF BYRON

Με τους Γιώργο Καπινιάρη & Μαρία Θεοδωράκη

Σε σκηνοθεσία Τόνυ ​​Νικολακόπουλου









Το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ, που υποστηρίζεται περήφανα από την Bank of Sydney, και σε συνεργασία με την Kali Techni Productions παρουσιάζουν σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα το νέο θεατρικό εγχείρημα των θρύλων της αυστραλιανής κωμωδίας, Τόνυ Νικολακόπουλου και Γιώργου Καπινιάρη, «The Life of Byron».





Γεμάτο γέλιο και πάθος, η θεατρική παράσταση «The Life of Byron» είναι μια συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας και των προκλήσεων της αγάπης, της ευθύνης και της ενηλικίωσης. Το έργο διαδραματίζεται μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που παλεύει να πάρει μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα πάρει ποτέ - και τις επιλογές, τα λάθη και τη μεγαλύτερη επιρροή που τον έφεραν σε αυτό το σημείο.





Η μητέρα του Μπάιρον πάσχει από τα πρώτα αποτελέσματα της άνοιας και η αδερφή του Άλεξ πιστεύει ότι η καλύτερη επιλογή είναι να πουληθεί το σπίτι και να βάλουν τη μαμά τους σε οίκο ευγηρίας. Μπορεί ο Μπάιρον να στείλει τη μητέρα του μακριά; Έχει ό,τι χρειάζεται για να τη φροντίσει ο ίδιος; Ή μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που του απομένει με τη μαμά του για να ξεκλειδώσει το μυστήριό της και ίσως τελικά να μεγαλώσει ο ίδιος κατά τη διαδικασία;





Παραγωγή, σκηνοθεσία και σενάριο του Τόνυ Νικολακόπουλου (Last Proxy, Honeymoon in Hellas, Café Rebetika, Underbelly, Last King Of The X) με συν-σεναριογράφο τη Sally Faraday (Red Lopez, Dog Park), The Life of Byron είναι μια γλυκιά και τρυφερή θεατρική εμπειρία και ωδή στην εξαιρετική ζωή μιας γενιάς μεταναστών που έκαναν την Αυστραλία αυτό που είναι σήμερα.





Μετά την επιτυχία της εθνικής 2χρονης περιοδείας τους κατά την προηγούμενη συνεργασία τους, The Last Proxy, το δίδυμο, μαζί με τη συγγραφέα Sally Faraday, είναι ενθουσιασμένοι που φέρνουν αυτή την εγκάρδια κωμωδία στη σκηνή.





ΕΚΔΗΛΩΣΗ: The Life of Byron - Θεατρική Κωμωδία





ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Από 31 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2023





ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Factory Theatre, 105 Victoria Rd, MARRICKVILLE





Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεατρική παράσταση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.greekfestivalofsydney.com.au



LISTEN TO Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ: «Γέφυρα μεταξύ πολιτισμών- Οι ιστορίες του Νασρεντίν Χότζα» SBS Greek 02/03/2023 08:06 Play





LIFE OF BYRON





With George Kapiniaris & Maria TheodorakisDirected by Tony Nikolakopoulos





The Greek Festival of Sydney, proudly supported by Bank of Sydney, and in collaboration with Kali Techni Productions present the Australian comedy legends’, Tony Nikolakopoulos and George Kapiniaris, newest escapade; the world premiere of the heartfelt comedy play “The Life of Byron”.





Filled with laughter and pathos, The Life of Byron is a heartwarming exploration of family and the challenges of love, responsibility, and growing up. The play sees the world through the eyes of one man as he struggles with one of the most important decisions he’ll ever make - and the choices, mistakes and the greatest influence that have brought him to this point.





Byron's mother is suffering from the early effects of dementia, and his sister Alex thinks the best option is to sell the house and put their mum in a nursing home. Can Byron send his mother away? Has he got what it takes to care for her himself? Or can he use the time he’s got left with his mum to unlock her mystery and maybe, finally, grow up in the process?





Produced, directed and written by Tony Nikolakopoulos (Last Proxy, Honeymoon in Hellas, Café Rebetika, Underbelly, Last King Of The X) with co-writer Sally Faraday (Red Lopez, Dog Park), The Life of Byron is a sweet and tender theatrical experience and an ode to the extraordinary lives of a generation of migrants who made Australia what it is today.





Following the success of their national 2-year tour of their previous collaboration, The Last Proxy, the duo, along with writer Sally Faraday, are excited to bring this heartfelt comedy to the stage.





WHAT: The Life of Byron – Comedy Play





WHEN: 31 October – 12 November 2023





WHERE: Factory Theatre, 105 Victoria Rd, MARRICKVILLE





For more information on the play, please visit www.greekfestivalofsydney.com.au









LISTEN TO Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ- Ομιλία για τα μνημεία της Ακρόπολης SBS Greek 11/05/2023 07:28 Play

LISTEN TO Greek Festival of Sydney: The birth of Theatre SBS Greek 11/04/2019 06:24 Play