Απαγορεύτηκαν οι αμβλώσεις στο Τέξας μετά τη 6η εβδομάδα κύησης

Mιά μάχη μαίνεται τους τελευταίους μήνες στο Τέξας των ΗΠΑ, η μάχη των αμβλώσεων. Το θέμα ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα πριν λίγες μέρες καθώς σε διάστημα λίγων ημερών οι αμβλώσεις απαγορεύτηκαν στην πολιτεία του Τέξας, με την απαγόρευση να αντιστρέφεται λίγες μέρες μετά με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπάϊντεν. Οι νομικοί διαξιφισμοί μεταξύ πολιτείας και ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχίζονται. Ο κυβερνήτης του Τέξας είναι αποφασισμένος να κρατήσει τις γυναίκες μακρυά απ΄τις κλινικές αμβλώσεων. Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε τη νομοθεσία του Τέξας για λίγες μέρες ως αντισυνταγματική.





Το Ομοσπονδιακό εφετείο της Νέας Ορλεάνης ωστόσο επέτρεψε λίγες μέρες αργότερα στο Τέξας να επαναφέρει τον αμφιλεγόμενο νόμο που απαγορεύει την πλειονότητα των αμβλώσεων στην πολιτεία αυτή.





Ο κυβερνήτης του Τέξας Greg Abbott, Ρεπουμπλικάνος, τον περασμένο Μάιο αφού υπέγραψε τη νομοθεσία είπε ότι θα σώσει ζωές:





[["Our Creator endowed us with the right to life, and yet millions of children lose their right to life every year because of abortion. In Texas, we work to save those lives. And that's exactly what the Texas legislature did this session. They worked together on a bipartisan basis to pass a bill that I'm about to sign that ensures that the life of every unborn child who has a heartbeat will be saved from the ravages of abortion."]]





Έξω απ΄τις αίθουσες των δικαστηρίων, των νομοθετικών σωμάτων και των κυβερνητών ένα είναι σίγουρο: η υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών και των οικογενειών βρίσκονται στο προσκήνιο των αντιπαραθέσεων.





Η νομοθεσία του Τέξας απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά τις 6 εβδομάδες κύησης ακόμη και στις περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας.





Επίσης επιτρέπει σε απλούς πολίτες να επιβάλουν την απαγόρευση, προβλέποντας αμοιβή τουλάχιστον 10.000 δολαρίων στην περίπτωση που προσφύγουν εναντίον οποιουδήποτε βοήθησε να γίνει άμβλωση μετά τις 6 εβδομάδες. Η πρόβλεψη των έξη εβδομάδων αναφέρεται στην ανίχνευση καρδιακού παλμού στο έμβρυο – κάτι που ανέτρεψε ο Ιατρικός Σύλλογος των ΗΠΑ.





Η Yvonne Hsu, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής και κυβερνητικών σχέσεων της οργάνωσης National Asian Pacific American Women's Forum υποστήριξε ότι οι προβλέψεις της εν λόγω νομοθεσίας τρομάζουν:





[["The scariest thing is that any private citizen can file a lawsuit to against anybody who assists a person in seeking an abortion. This could be a friend, a provider, a nurse, a friend who's driving the person to get an abortion could potentially be sued." "]]





Η ίδια υποστήριξε ότι η νομοθεσία του Τέξας εναντίον των αμβλώσεων είναι ιδιαίτερα τιμωριτική για τις γυναίκες από ευάλωτες ομάδες και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις μετανάστριες, τις γυναίκες από χαμηλά εισοδήματα και τις μη λευκές γυναίκες:





[["I think this is especially harmful for women of color, women and persons of low income, and especially immigrants, especially people who without status will really suffer the most. Asian American women, in a recent survey that we conducted, 93 percent of us believe that women should have the right to make our own reproductive choices, and abortion access is at the very heart of this. "]]





Ο νόμος του Τέξας εναντίον των αμβλώσεων τέθηκε σε ισχύ τη 1η Σεπτεμβρίου και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν κατά της νομοθεσίας για τις αμβλώσεις σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, όχι μόνο στο Τέξας.