Με σημαντική ενίσχυση του τομέα φροντίδας ηλικιωμένων απαντά ο Αλμπανίζι στον προϋπολογισμό Μόρισον

Δύο μέρες μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ωε ειθιστε, έδωσε την απάντησή του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων.





Συγκεκριμένα ο κ. Αλμπανίζι αναφέρθηκε στη βελτίωση των συνθηκών διαμονής, της φροντίδα και της ιατρικής περίθαλψης των ηλικιωμένων σε γηροκομεία και οίκους ευγηρίας καθώς και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό – και να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι τα τελευταία δύο χρόνια στη διάρκεια της πανδημίας είδαμε και ακούσαμε πολλά συγκλονιστικά στοιχεία και μαρτυρίες. Ο κ. Αλμπανίζι αναφέρθηκε στις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων στα γηροκομεία δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα απ΄τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια:





"The days of residents going without decent food and clean clothes will come to an end. Our plan - registered nurses on site 24/7. More carers with more time to care. A pay rise for aged care workers. Better food for residents. And dollars going to care. That's how a Labor government will solve the crisis in aged care."





Ο κ. Αλμπανίζι ανακοίνωσε ότι, μια κυβέρνηση Εργατικών – γιατί ας μην ξεχνάμε το 2022 είναι έτος εκλογών – θα τοποθετήσει εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες σε κάθε γηροκομείο «24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα» όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Επίσης, υποσχέθηκε περισσότερο προσωπικό στα γηροκομεία, αύξηση της αμοιβής του προσωπικού με ειδική αναφορά στους φροντιστές των ηλικιωμένων. Αντλώντας απ΄τις μαρτυρίες των τελευταίων ετών ο κ. Αλμπνίζι αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην βελτίωση της διατροφής των ηλικιωμένων και όπως ακούσαμε να λέει και του ρουχισμού τους. «Τα δολλάρια θα είναι για την φροντίδα» τόνισε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ότι «έτσι θα λύσει την κρίση στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων η κυβέρνηση των Εργατικών».





Περισσότερες λεπτομέρειες ακούστε στο ηχητικό που ακολουθεί:

LISTEN TO Με σημαντική ενίσχυση του τομέα φροντίδας ηλικιωμένων απαντά ο Αλμπανίζι στον προϋπολογισμό Μόρισον SBS Greek 01/04/2022 05:14 Play